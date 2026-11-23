Carlo Ponti Jr racconta la storia con la madre Sophia Loren, i segreti della longevità della diva e la sua vita familiare con la nuova moglie Mariam Sharmanashvili.

Carlo Ponti Jr ha rivelato a La Volta Buona i dettagli del suo legame con la celebre madre Sophia Loren, sottolineando come tale relazione sia sempre stata caratterizzata da stabilità e autenticità. L'intervista, andata in onda lo scorso 20 settembre in occasione del 92esimo compleanno della diva, ha permesso al direttore d'orchestra di condividere ricordi d'infanzia e considerazioni sulla disciplina di vita che ha permesso alla madre di raggiungere una longevità straordinaria. Ponti ha inoltre confermato la sua attuale situazione coniugale, essendo sposato dal 2025 con Mariam Sharmanashvili, dopo aver avuto due figli dalla precedente unione con la violinista ungherese Andrea Mészáro.

Il rapporto stabile con la madre

Secondo Carlo Ponti Jr, la figura di Sophia Loren non è mai stata percepita dai figli come una presenza distante o assente, nonostante l'enorme successo professionale dell'attrice. Egli ha dichiarato che insieme al fratello Edoardo non ha mai avvertito la mancanza di amore o di presenza materna, ribadendo che la madre è sempre stata al loro fianco. Questa stabilità affettiva è risultata cruciale durante gli anni Sessanta, periodo nel quale Sophia Loren si trovava all'apice della sua carriera internazionale, affrontando impegni lavorativi intensi e tournées frequenti.

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Mentre nella trasmissione venivano proiettati materiali filmati che ripercorrevano i momenti salienti della carriera della grande artista, Carlo Ponti Jr non è riuscito a nascondere l'emozione provata nel rivedere la vita della madre. Ha ammesso con sincera gratitudine di considerarsi estremamente fortunato ad essere figlio di una donna che ha saputo condurre la propria vita professionale e privata con una coerenza e una grandezza rare, definendo tale legame un vantaggio costante nella sua esistenza.

Segreti della longevità e disciplina

La conduttrice di La Volta Buona, dopo aver inviato un saluto a Sophia Loren dalla Svizzera dove la diva si trovava a Ginevra, ha chiesto a Carlo Ponti Jr di svelare i segreti che hanno permesso alla madre di mantenere una forma fisica e mentale impeccabile all'età di 92 anni. Secondo le dichiarazioni del figlio, la longevità di Sophia Loren non è frutto esclusivamente della fortuna genetica, ma principalmente di una disciplina ferrea applicata quotidianamente alla vita e al lavoro.

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Carlo Ponti Jr ha specificato che la madre non beve alcolici e non fuma, abitudini che ha sempre evitato con coerenza per preservare la propria salute. Inoltre, ha sottolineato l'importanza che Sophia Loren attribuisce all'attività fisica, praticando esercizio regolarmente, e al corretto ritmo sonno-veglia, andando a letto presto ogni sera. Questo stile di vita rigoroso, combinato con una predisposizione ereditaria favorevole, ha costituito la base fondamentale per il suo invecchiamento attivo e in salute.

Vita familiare e nuove tappe

Oltre al legame con la madre, Carlo Ponti Jr ha fatto luce sulla sua attuale situazione personale e familiare, rivelando di essere sposato dal 2025 con Mariam Sharmanashvili. Questa unione segue un precedente matrimonio con la violinista ungherese Andrea Mészáro, dalla quale ha avuto due figli. La struttura familiare di Carlo Ponti Jr riflette quindi una realtà complessa e articolata, caratterizzata da legami affettivi solidi e da un equilibrio tra la vita professionale di direttore d'orchestra e gli impegni familiari.

Il figlio di Sophia Loren ha confermato di non aver mai sentito il peso di essere figlio d'arte, come spesso accade ad altri figli di celebrità, definendo anzi la sua condizione come un vantaggio. Questa prospettiva positiva gli ha permesso di crescere con una naturale consapevolezza dei propri talenti e delle opportunità offerte dal contesto in cui è nato. La trasmissione ha dunque offerto uno spaccato completo della vita di Carlo Ponti Jr, unendo i ricordi storici legati al successo della madre alle attuali realtà personali e professionali del figlio.