Carlo Rambaldi stella Walk of Fame Hollywood effetti speciali

Cerimonia per Carlo Rambaldi sulla Walk of Fame di Hollywood. L'italiano ha vinto tre Oscar per effetti speciali in film come E.T. e Alien.

Lo scorso 15 ottobre, durante una cerimonia tenuta a Hollywood, è stata ufficialmente assegnata una stella sulla celebre Walk of Fame a Carlo Rambaldi. La star rosa corallo è stata posizionata sotto i raggi del sole californiano, segnando un momento di riconoscimento per l'artigiano della magia che ha saputo dare anima a creature meccaniche. Alla cerimonia erano presenti familiari tra cui Cristina Rambaldi, Alessandra Lippolis e Daniela Rambaldi, oltre ad attrici come Dee Wallace.

Genio Italiano Tra le Stelle di Hollywood

Le strade del cuore di Hollywood sembrano un indice non alfabetico dei nomi che si trovano alla fine del grande libro dell'intrattenimento. Bypassate le tende da campeggio e i problemi sociali, il marciapiede dell'eternità accoglie oggi un italiano. Lo scritto sugli schermoni del cinema Pantages e sulla facciata del Montalbàn Theater lo definisce: Carlo Rambaldi, Italian genius, Hollywood legend. Questa onorificenza premia chi sta dietro le quinte, celebrando un emiliano che ha influenzato l'immaginario di intere generazioni.

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Creazioni Iconiche e Tre Premi Oscar

Rambaldi era un costruttore di macchine, robot e creature che apparivano sullo schermo come vere e reali più che realistiche. Ha inventato l'alieno E.T., il gorilla di King Kong e il terrificante muso di Alien con mascella retrattile. Per queste creazioni iconiche ha vinto tre Oscar, lasciando un segno indelebile nel mondo pop. Le sue opere hanno avuto un impatto che va oltre il cinema, diventando veri feticci dell'immaginario collettivo mondiale.

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Impatto Culturale e Testimonianze sul Set

Dee Wallace, elegante con una veste cinese e occhi di ghiaccio, ha prestato omaggio all'artista. In E.T. faceva la madre e racconta al Foglio del primo giorno sul set. Si ricorda di aver visto due uomini ai lati di E.T. e di essersi bloccata davanti all'esserino. Trovava incredibile riuscire a vedere la sua anima, paragonando il lavoro con lui a quello con un'altra persona. Senza questa creazione, il film di Spielberg non sarebbe stato ciò che è diventato.

Realismo Straordinario e Collaborazioni Storiche

Il realismo delle opere di Rambaldi era tale che nel 1971 dovette dimostrare in tribunale che nella scena della vivisezione canina in Una lucertola con la pelle di donna di Lucio Fulci c'erano robot. Gli animalisti erano sul piede di guerra e la prova tecnica fu essenziale. Ha lavorato anche su Profondo Rosso e Racconti di Canterbury, creando il diavolo meccanico. Inoltre, realizzò il manichino anatomico usato nelle indagini sulla morte di Pinelli, gettato dalla finestra della questura di Milano.