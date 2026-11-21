Il Tribunale di Sorveglianza di Roma ha concesso a Carlo Schettino l'affidamento in prova ai servizi sociali per scontare la pena residua del naufragio della Costa Concordia del 13 gennaio 2012.

Il Tribunale di Sorveglianza di Roma ha ufficialmente concesso a Carlo Schettino l'affidamento in prova ai servizi sociali, consentendogli di lasciare il carcere romano di Rebibbia. Questa decisione permette al condannato di scontare la pena residua fuori dalle mura carcerarie, seguendo un rigoroso programma di reinserimento supervisionato dall'Ufficio di esecuzione penale esterna.

Schettino è entrato in detenzione a maggio del 2017, dopo che la Corte di Cassazione ha confermato la condanna definitiva a 16 anni e un mese di reclusione. La sua prigione è iniziata in seguito al disastro marittimo avvenuto il 13 gennaio 2012 davanti all'isola del Giglio, un evento tragico che ha causato la morte di 32 persone e ha segnato profondamente la storia della navigazione italiana.

Also read Costa Concordia, dopo nove anni a Rebibbia, Schettino è uscito dal carcere

Dettagli del naufragio Costa Concordia e condanna

La sentenza che ha portato alla detenzione di Schettino è strettamente legata alla dinamica del naufragio della nave da crociera Costa Concordia. La nave incagliata provocò una delle peggiori tragedie marittime recenti, portando a un processo lungo e complesso che ha esaminato la condotta del comandante e la gestione dell'emergenza. La pena inflitta riflette la gravità delle responsabilità accertate dai giudici durante l'iter giudiziario durato oltre un decennio.

Il processo ha evidenziato come la mancanza di coordinamento e le decisioni prese durante le ore successive all'incaglio abbiano aggravato le conseguenze della tragedia. La condanna definitiva ha chiuso le ultime istanze legali, stabilendo la colpevolezza di Schettino per omissione di soccorso e naufragio. La permanenza a Rebibbia ha rappresentato l'adempimento della pena detentiva principale, prima dell'attuale misura alternativa proposta dal tribunale.

Advertisement

La telefonata celebre con Gregorio De Falco

Un momento storico rimane impresso nella memoria collettiva riguardante il disastro: la conversazione registrata poco dopo l'una e mezza della notte tra Carlo Schettino e Gregorio De Falco, ufficiale della Capitaneria di Porto di Livorno. Mentre la nave era ancora inclinata e centinaia di persone attendevano l'evacuazione, Schettino si trovava già su una scialuppa di salvataggio. De Falco, venuto a sapere della sua posizione, gli ordinò di tornare immediatamente a bordo per coordinare i soccorsi dal ponte.

Gli ordini di De Falco furono chiari e diretti, mentre Schettino tentava di giustificare la sua presenza lontano dalla nave con la mancanza di luce e le difficoltà di risalita. L'ufficiale della Guardia Costiera replicò con fermezza, chiedendo se il comandante volesse semplicemente tornare a casa per la paura del buio. La tensione si acuì quando De Falco indicò la via per risalire lungo la biscaggina, la scaletta di corda, chiedendo dettagli sul numero di persone a bordo e sui loro bisogni.

Impatto sociale e conseguenze della decisione

La frase che divenne il simbolo di quella notte fu l'ordine finale di De Falco, ripetuto con insistenza e registrato dall'intercom: "Salga a bordo, c**zo!". Questa dichiarazione fu riportata da tutti i giornali del mondo e finì stampata sulle magliette, racchiudendo ciò che ci si aspettava da un comandante in emergenza. L'audio della telefonata, diffuso nei giorni successivi, ebbe un ruolo fondamentale nel processo e nell'opinione pubblica.

Il racconto delle azioni di Gregorio De Falco ha trasformato l'ufficiale in una figura nota anche fuori dall'Italia, simbolo di professionalità e dovere in momenti critici. La sua richiesta di coordinare i soccorsi rimase inascoltata da Schettino, che non fece ritorno a bordo. Questa omissione è stata centrale nella valutazione delle responsabilità penali e nella percezione pubblica del disastro.

Advertisement

Vie future e reinserimento di Schettino

Ora, con l'affidamento in prova ai servizi sociali, Schettino avvierà un percorso di supervisione esterno che richiede il rispetto di precise regole comportamentali. Il programma è gestito dall'Uepe, che monitorerà la sua attività e il rispetto degli obblighi previsti dalla misura alternativa alla detenzione. Questa fase segna la transizione dalla pena detentiva alla sorveglianza sociale, con l'obiettivo del reinserimento nel tessuto civile.

La vicenda della Costa Concordia continua a essere studiata e ricordata come un caso emblematico di gestione delle crisi in ambito marittimo. La figura di Gregorio De Falco rimane un punto di riferimento per i protocolli di comunicazione tra navi e autorità portuali durante le emergenze. La decisione del Tribunale di Sorveglianza di Roma chiude un lungo capitolo della storia giuridica legata al naufragio, aprendone uno nuovo di vita civile per il condannato.