Carlo Verdone al Festival del Cinema Europeo: IA e giovani attori

Carlo Verdone ospite d'onore al 27° Festival del Cinema Europeo di Lecce, critica l'uso dell'intelligenza artificiale nella commedia e l'assenza di opportunità per i giovani attori.

Carlo Verdone, ospite d'onore insieme al fratello Luca Verdone, ha partecipato alla cerimonia inaugurale del 27° Festival del Cinema Europeo di Lecce, portando con sé un messaggio di forte denuncia riguardante lo stato attuale dell'arte e della società.

L'attore e regista ha utilizzato la tribuna internazionale per esprimere la propria profonda preoccupazione per l'utilizzo delle intelligenze artificiali nella creazione artistica, definendo chi ne fa uso non più come creatore, ma come esecutore di algoritmi. Nel contesto di una manifestazione dedicata al cinema, le parole di Carlo Verdone risuonano come un chiaro monito verso le nuove generazioni di professionisti dello spettacolo.

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IA come crimine nella creazione artistica

Il nucleo centrale della riflessione di Carlo Verdone riguarda l'impatto distruttivo dell'intelligenza artificiale sul processo creativo, paragonandolo a un atto criminale. L'artista ha raccontato un episodio specifico in cui un collega gli aveva confidato di non riuscire a trovare la chiusura di un film, chiedendo assistenza tecnologica per risolvere il problema narrativo.

Di fronte a tale ammissione, Carlo Verdone ha risposto con durezza, affermando che l'individuo non è più un autore ma un semplice esecutore di un algoritmo, invitandolo a vergognarsi. Questa posizione categorica distingue chiaramente il campo della scienza e della medicina, dove la tecnologia può essere utilissima, da quello dell'arte, dove la sostituzione della creatività umana viene percepita come una tragedia.

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La necessità di una nuova comicità

Oltre alla critica tecnologica, Carlo Verdone ha messo in luce la necessità imperativa di una nuova commedia che sappia affrontare le nevrosi contemporanee, i dettagli delle relazioni e le difficoltà familiari. Ha sottolineato che, senza un momento di poesia, la commedia non vale assolutamente niente, mantenendo quella malinconia e quel senso di solitudine che ha accompagnato la sua carriera sin dall'inizio.

La ricerca di nuovi orizzonti per far ridere comporta dei pericoli significativi, molti dei quali i professionisti del settore preferiscono evitare, producendo opere che sembrano fermate agli anni Novanta. Verdone descrive la commedia come un antidepressivo privo di effetti collaterali, capace di raccontare le mode, le dinamiche tra padri e figli, nonni e nipoti, permettendo al pubblico di riconoscersi in ciò che viene mostrato.

Fragilità dei giovani attori nel settore

Un altro punto dolente evidenziato da Carlo Verdone durante la sua intervista riguarda le opportunità riservate ai giovani attori, un settore in cui si sente che non si diano sufficienti chance ai nuovi talenti. Nonostante la passione che lo anima, l'artista ammette di non sapere per quanto continuerà la sua attività, sentendosi spesso come se avesse già chiuso un ciclo, pur mantenendo vivo il desiderio di raccontare le fragilità della società odierna.

Il problema emerge chiaramente durante i provini per la serie "Vita da Carlo", dove Verdone ha scovato attori di talento straordinario, definendoli "pazzeschi". Tuttavia, ha scoperto con dispiacere che questi giovani erano fermi nel loro percorso professionale e non lavoravano, causando alla lui un dolore profondo, come ha dichiarato: "Mi si stringe il cuore".

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Critica alla politica e speranze future

La riflessione di Carlo Verdone si estende anche al panorama politico e sociale, dove non mostra ottimismo. Ha espresso il desiderio che vi siano politici di qualità, definiti con la P maiuscola, sottolineando che il momento attuale è pessimo dal punto di vista della qualità. Le nuove generazioni che scendono in piazza a protestare hanno, secondo Verdone, delle ragioni valide, poiché non vedono futuro per sé.

L'augurio principale dell'artista riguarda un miglioramento delle condizioni di vita per tutti, inclusi il ceto medio e i proletari, attraverso stipendi più alti e la possibilità concreta di metter su famiglia. Resta comunque una contraddizione che lo stupisce fortemente: l'esistenza di numerose auto di lusso come le Porsche in un contesto sociale così fragile, indicando una distanza abissale tra la realtà e le aspirazioni comuni.