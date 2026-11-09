Carlomagno e il suicidio dei genitori: il dramma dietro il femminicidio di Federica Torzullo

Il processo per il femminicidio di Federica Torzullo rivela il suicidio dei genitori di Claudio Carlomagno. Dettagli shock sulla reazione del detenuto e sul motivo della vergogna che ha portato Pasquale e Maria al gesto estremo.

Il dossier giudiziario sul caso di femminicidio di Federica Torzullo porta alla luce una tragedia familiare a tre livelli, coinvolgendo la vittima, l'assassino e i suoi genitori. L'uomo, identificato come Claudio Carlomagno, è attualmente detenuto e risponde in tribunale delle accuse di femminicidio premeditato, vilipendio e soppressione di cadavere, per la morte della moglie avvenuta nella notte tra l'8 e il 9 gennaio. La vicenda, che ha sconvolto la comunità locale, non si è esaurita con l'arresto del coniuge, ma ha avuto un seguito drammatico con il suicidio dei genitori di lui.

Il duplice suicidio dei genitori Carlomagno

Il 24 gennaio, a pochi giorni dagli eventi che hanno causato la morte di Federica Torzullo, si è consumato un ulteriore lutto. I genitori di Claudio, Pasquale Carlomagno e Maria Messenio, sono stati trovati morti per impiccagione in casa propria. La decisione estrema è stata attribuita, secondo le indagini, alla vergogna per il crimine atroce commesso dal figlio Claudio. Prima di porre fine alla loro vita, la coppia aveva lasciato un biglietto di addio indirizzato all'altro figlio, Davide, che ha quindi dovuto affrontare la perdita simultanea dei genitori e il trauma legato alle azioni del fratello.

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La scoperta del doppio suicidio ha portato alla luce i meccanismi del lutto e della colpevolezza familiare in questo caso specifico. La morte dei due anziani coniugi ha lasciato Davide privo di supporto genitore nel momento in cui la famiglia si stava sgretolando a causa delle indagini e della condanna del fratello. Questa dinamica aggiunge un complesso strato emotivo e sociale al processo, trasformando un reato individuale in una catastrofe familiare totale che ha coinvolto tre vite in meno di un mese.

Reazioni e dichiarazione di Claudio Carlomagno

Quando la notizia del suicidio dei genitori è stata comunicata a Claudio Carlomagno, già in carcere, la sua reazione è stata oggetto di attenzione da parte delle autorità penitenziarie. Gli inquirenti hanno riferito che l'uomo si sarebbe coperto il volto con le mani, rimanendo seduto con le mani sulle gambe e stringendo i pantaloni tra le dita, ripetendo: "Ho rovinato tutto". Successivamente, durante gli interrogatori condotti da due funzionarie del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, Carlomagno ha espresso sorpresa genuina, chiedendo se la morte fosse avvenuta contemporaneamente.

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Le funzionali hanno annotato che l'uomo ha commentato: "Sono due persone piene di vita e che non avrebbero mai fatto un gesto simile". Ha poi manifestato preoccupazione per il fratello Davide, sottolineando che gli sono capitate due situazioni tragiche. Le esperte hanno interpretato questa reazione come pacata e controllata, definendola una mancata elaborazione dei fatti, che sembrerebbe non coinvolgere il piano emotivo profondo, suggerendo una possibile distaccata osservazione della propria vicenda.

Dettagli dell'omicidio e dinamica dei fatti

Il corpo di Federica Torzullo è stato riesumato il 18 gennaio, occultato sotto due metri di terra nella villetta di famiglia dove viveva anche il figlio comune di 9 anni. Durante gli interrogatori protratti per tre giorni dopo l'arresto, Carlomagno ha ammesso di non provare rimorso, affermando di essersi sentito vuoto mentre uccideva la moglie. Ha raccontato di aver avuto un "momento di buio" quando Federica, svegliata arrabbiata, lo aveva minacciato di non fargli vedere il figlio.

Carlomagno ha dichiarato che con Federica erano separati di fatto da circa un anno, pur mantenendo un buon rapporto perché, a suo dire, "erano una macchina che funzionava bene". Ha aggiunto che durante la fase di ricerca della moglie, la sua famiglia era unita, e che i suoceri lo consideravano il figlio maschio che non avevano avuto. Ha persino ammesso che guardando negli occhi il padre di Federica, aveva capito che questi sospettava di lui, rivelando una consapevolezza del proprio ruolo criminoso fin dai primi momenti.

Prossimi passi e contesto processuale

Il processo prosegue con l'esame di queste dinamiche psicologiche e relazionali, che cercano di spiegare come un'omicidio possa portare a un tale strascico di violenze secondarie. Le dichiarazioni di Carlomagno, definite dalla psicologa con sbrigativa indifferenza quando gli è stato fatto notare l'impossibilità di giustificare l'atto, continuano a essere analizzate per costruire il quadro della responsabilità penale. La vicenda rimane un caso emblematico di come la violenza domestica possa avere ripercussioni a catena che travolgono intere famiglie.