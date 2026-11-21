Carlos Alcaraz batte Ben Shelton in semifinale alle ATP Finals 2026 a Torino e conquista la finale, in attesa del match tra Zverev e Medvedev.

Carlos Alcaraz è il primo finalista delle ATP Finals 2026. Sabato 21 novembre il campione spagnolo ha battuto in rimonta l'americano Ben Shelton nella semifinale del torneo dei maestri disputato a Torino.

La semifinale si è chiusa con il punteggio di 3-6 6-3, 6-6(1) in circa 2 ore di gioco. Alcaraz ha vinto nettamente il tie-break decisivo, guadagnando così l'accesso all'atto conclusivo del torneo.

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Come Alcaraz ha chiuso la semifinale con Shelton

Alcaraz ha superato Ben Shelton in rimonta, imponendosi con autorità al tie-break dopo aver perso il primo set per 3-6.

Il match è durato circa 2 ore. Al termine dell'incontro, davanti alla telecamera, Alcaraz ha scritto semplicemente 'Final' accompagnato da uno smile, un gesto che esprime la gioia di essere tornato a giocarsi il titolo.

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Il percorso imbattuto di Alcaraz nel girone

Alcaraz può vincere le ATP Finals 2026 a Torino da imbattuto, avendo chiuso il girone con 3 vittorie su 3 contro Frances Tiafoe, Medvedev e Cobolli.

Dopo la semifinale vinta su Shelton, lo spagnolo resta l'unico finalista a non aver ancora perso un incontro nel torneo. Il premio in denaro previsto per il campione è di 5.171.000 dollari.

Il ritorno in finale ha un significato particolare, perché arriva a un anno di distanza dalla sconfitta subita contro Jannik Sinner.

Zverev e Medvedev nella seconda semifinale

La seconda semifinale, in programma non prima delle ore 20:30, deciderà l'avversario di Alcaraz nella finale tra Zverev, 29 anni, e Medvedev, 30 anni.

Medvedev ha vinto tutte e tre le partite del girone senza cedere un set. Nell'ultima sfida del girone ha battuto Frances Tiafoe con il punteggio di 6-3, 6-4 in un'ora e 20 minuti di gioco, conquistando il posto in semifinale.

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Nei precedenti Medvedev è nettamente in vantaggio su Zverev per 14-8 e ha vinto 5 degli ultimi 6 incontri. L'ultimo confronto, disputato al Masters 1000 di Parigi del 2025, è però a favore di Zverev.

Finale all'Inalpi Arena di Torino e dove vederla

La finale di singolare delle ATP Finals 2026 si giocherà domenica 22 novembre all'Inalpi Arena di Torino, non prima delle ore 18.

La partita sarà trasmessa in chiaro su Italia 1 e per gli abbonati su Sky, con la possibilità di seguirla in streaming su Now.

Per Alcaraz la finale rappresenta l'occasione di vincere il torneo dei maestri, mentre l'avversario uscirà dalla semifinale tra Zverev e Medvedev, in programma dopo il match del giorno precedente.