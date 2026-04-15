Carlos Alcaraz si ritira dal Barcelona Open a causa di un infortunio al polso: Sinner resta numero 1

Il tennista spagnolo Carlos Alcaraz è costretto a dare forfait al torneo ATP 500 di Barcellona a causa di un dolore al polso destro. La rinuncia garantisce a Jannik Sinner la certezza di mantenere la vetta della classifica mondiale.

Carlos Alcaraz ha annunciato il suo ritiro dall'ATP 500 di Barcellona, una notizia che ha destato profonda delusione tra i fan e che ha importanti ripercussioni sulla classifica mondiale. Il giovane tennista spagnolo, numero due del mondo, non sarà in grado di scendere in campo per la sfida prevista contro Tomas Machac, come ufficializzato dal profilo dell'evento. La decisione è maturata dopo che Alcaraz si è sottoposto a un esame approfondito al polso destro questa mattina, un indagine che ha purtroppo confermato la necessità di interrompere la sua partecipazione al torneo casalingo.

Il comunicato ufficiale dell'evento recita: 'Carlos Alcaraz ha annunciato il suo ritiro dal Barcelona Open Ban Sabadell dopo essersi sottoposto questa mattina a un esame al polso destro. Ti auguriamo una pronta guarigione e speriamo di poter tornare presto a vederti giocare e a divertirci con il tuo tennis!'.

Il problema fisico era emerso già durante la partita di esordio contro il finlandese Otto Virtanen. Nonostante Alcaraz fosse riuscito a vincere l'incontro in due set, il fastidio al polso si era fatto sentire in maniera significativa, portandolo questa mattina a rinunciare all'allenamento. Successivamente, dopo ulteriori valutazioni mediche, è arrivata la dolorosa cancellazione dal torneo, un evento che segna un punto interrogativo sulla sua preparazione per i prossimi impegni stagionali, inclusi i tornei su terra battuta in vista del Roland Garros.

Questa rinuncia ha implicazioni dirette sulla vetta della classifica ATP. Grazie al ritiro di Alcaraz, Jannik Sinner è ora certo di mantenere la prima posizione mondiale. L'azzurro era recentemente tornato in vetta alla classifica ATP battendo proprio Alcaraz nella finale del Masters 1000 di Montecarlo. Tuttavia, il tennista spagnolo avrebbe avuto la possibilità di riconquistare la vetta del ranking in caso di vittoria nel torneo di casa a Barcellona.

Così non sarà, e al termine di questa settimana, Sinner consoliderà il suo primato mantenendo 13.350 punti. Al contrario, Alcaraz vedrà il suo punteggio scendere a 12.960 punti. Questa diminuzione è dovuta anche al fatto che non potrà difendere i punti conquistati lo scorso anno, quando aveva raggiunto la finale a Barcellona, aggiungendo ulteriore amarezza a questo ritiro prematuro. La speranza per tutti gli appassionati è che il recupero di Alcaraz sia rapido e che possa tornare presto sui campi da gioco per offrire nuovamente il suo tennis spettacolare





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