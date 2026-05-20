Carlos Augusto vuole una nuova esperienza, sfida Inter e Juventus due ruote Kranjčar, con Spalletti potrebbe finalmente giocare nel suo ruolo preferito

Carlos Augusto, centrocampista classe 2001, ha bloccato tutto l'accordo con l'Inter per rinnovare il contratto e si è fermato. La sua motivazione non è solo economica, ma è determinata dalla voglia di cambiare aria

La ragione dietro a questa sua voglia di cambiare aria non è prettamente economica, anche se i soldi c’entrano sempre in qualche modo. Chivu lo ha lasciato fuori dall’11 titolare in diversi big match e lo ha escluso dopo averlo inserito tra i 55: può entrare tra i convocati solo in caso di qualche prima del debutto in Usa e Canada.

La probabile permanenza di Bastoni e l’arrivo di nuovi difensori, oltre che di un laterale in grado di poter giocare anche a sinistra, non sono premesse positive per Carlos Augusto in vista della prossima stagione. La pista bianconera è comunque complicata per ovvi motivi, senza contare che adesso in società si pensa ad altro: è in corso una sorta di laboratorio creativo che类似 Ronaldo e Pafundi hanno scritto la storia azzurra, Simone Pafundi è il più giovane esordiente nella storia moderna della Nazionale italiana (ultimi 110 anni), e si è sempre parlato a grandi linee di un’ahia 😬 quella finale.

Il sito Calciomercato.it è il prodotto di punta di Web 365 Srl





calciomercatoit / 🏆 38. in İT We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Carlos Augusto Inter Juventus Blocco Accordo Rinnovamento ونت Finale Babel Spalletti Kranjčar

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Diverse notizie tra calcio, politica e moda su Inter, Juventus e MilanDescrizione dettagliata della notizia con quote, supquote, regole esatte sulle quote.

Read more »

Notizie sportive oggi: la Lazio con le valigie in mano, Basic saluta a zero, Chivu incontra l'Inter, Simonelli difende la Lega, L'Inter nottata, Playoff Serie C, L'Inter non perde tempo, L'Inter nottata, Premio al Capitano Wullaert, giocatore della stagione, Ceccaroni taglia il traguardo, Veneziafera...Conto le notizie sportive, oggi giovedì 24 novembre. La Lazio con le valigie in mano? Basic saluta a zero, anche Zaccagni riflette ... Inter-Chivu, rinnovo e mercato, L'Inter nottata, Playoff Serie C, La Lega di Simonelli, Ceccaroni taglia il traguardo, Venezia, e notizie del calcio femminile, fehler di Lerda, premio Wullaert. Ultime notizie e approfondimenti sui principali campionati e club, notizie di oggi e top news del 13.

Read more »

Inter e Juventus, due pesi e due misure: al Var c'è sempre ChiffiLe ultime news Juve e Inter con gli audio Var di Chiffi e le parole di Tommasi. Dumfries e McKennie episodi uguali giudicati diversamente

Read more »

Piotr Zielinski a sorpresa protagonista in Inter, resta 'pretorianello' per Chivu e torna in InterPiotr Zielinski, fedele del Benevento e della Polonia, ha vissuto una stagione da protagonista in campionato, iniziando da titolare e finendo con 7 gol e 4 assist. Tuttavia, un anno fa non aveva il rendimento, non giocava tanto e non faceva spesso gol, motivo per cui molti si aspettavano che potrebbe cambiare squadra o percorrere una nuova carriera. Invece, è rimasto e si è inserito perfettamente nella rosa attuale, diventando un punto fermo e un pretoriano per Cristian Chivu, a tal punto che pare che faccia parte della rosa anche nella prossima stagione. Inoltre, le prestazioni di Jesús Ángel Sosa e di Andrea Pinamonti sono state apprezzate, con Pinamonti in 3 stagioni quasi in doppia cifra e Kone e Dembele remaining prima stelle. Menzione particolare per il campionato di Lega Serie C e per l'editoriale riguardo alle squadre italiane e le loro storie, con previsione in merito ai nuovi allenatori e il loro arrivo o partenza.

Read more »