Milly Carlucci interviene sul caso Simona Ventura e Barbara D'Urso. Analisi della lite televisiva e posizione neutrale della conduttrice su Ballando con le Stelle.

La conduttrice Milly Carlucci ha finalmente rotto il suo silenzio riguardo alla tesa situazione tra le colleghe Simona Ventura e Barbara D'Urso. Durante la sua partecipazione a La Volta Buona con Caterina Balivo, Carlucci si è espressa per la prima volta in televisione sui conflitti che riguardano il set di Ballando con le Stelle.

Analisi Del Conflitto Tra Le Conduttrici

Milly Carlucci ha confermato che il rapporto tra le due protagoniste è tutt'altro che sereno e che non sembra esserci buon sangue fin dalla prima puntata del programma. La conduttrice di Ballando con le Stelle ha sottolineato come la tensione sia esplosa pubblicamente pochi giorni fa, quando Simona Ventura ha deciso di lanciare un messaggio critico diretto alla collega sui social media.

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La Ventura ha utilizzato i social, definendoli un terreno congeniale per la comunicazione, per lamentarsi del fatto che Barbara D'Urso non saluti nessuno e faccia fatica a riconoscerla. L'episodio ha riaperto ferite recenti, portando alla luce dinamiche relazionali difficili all'interno del cast della trasmissione dance di Rai Uno.

Accuse Social E Storia Del Passato

Oltre alla questione dei saluti, Simona Ventura ha richiamato alla memoria un episodio del passato, ricordando come lei e suo marito Giovanni Terzi avessero ospitato Barbara D'Urso a casa loro. Secondo quanto dichiarato dalla conduttrice, i due le erano stati vicini in un momento difficile della sua carriera, seguito al suo allontanamento da Mediaset, offrendo supporto morale.

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Milly Carlucci ha aggiunto un dettaglio cruciale sulle lamentele di Simona Ventura riguardo alla sua reputazione online. La conduttrice ha spiegato che Ventura è stata oggetto di un attacco coordinato sui social network, che lei percepisce come non spontaneo ma organizzato, una dinamica che l'ha profondamente ferita e messa in difficoltà psicologica.

Posizione Neutrale Di Milly Carlucci

Di fronte alle domande di Caterina Balivo sulla possibilità di un eventuale chiarimento tra le protagoniste nella prossima puntata di Ballando con le Stelle, Milly Carlucci ha scelto accuratamente di non schierarsi. La conduttrice ha risposto con ironia definendosi una maga indovina, suggerendo che il pubblico avrebbe potuto vedere la risposta insieme.

Carlucci ha inoltre ribadito che si tratta di questioni personali e private tra le protagoniste, lasciando a loro la responsabilità di affrontare la questione se lo desiderassero. Barbara D'Urso, da parte sua, ha optato per una strategia di silenzio totale, non replicando affatto alle accuse della collega, mentre il futuro del loro rapporto resta aperto.