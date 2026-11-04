Carly Miller abbandona la vita in barca dopo un anno di costi e isolamento

Dopo aver lasciato New York per una vita in mare, Carly Miller torna a terra. Ecco i motivi economici, psicologici e pratici del suo ritorno.

Carly Miller ha interrotto il suo sogno di vita nomade sul mare dopo dodici mesi di navigazione, facendo rientro nella sua abitazione a New York insieme al compagno Guy e al loro cane. La coppia aveva abbandonato il proprio appartamento nel 2024 per trasferirsi su una barca a vela lunga 11,5 metri, spinta dall'idea di ottenere libertà assoluta e ridurre le spese rispetto alla capitale americana.

I costi nascosti della vita nautica

Sebbene l'obiettivo iniziale fosse risparmiare denaro eliminando l'affitto cittadino, l'impatto economico si è rivelato immediatamente gravoso per la coppia. Le spese quotidiane non sono mai venute meno e hanno incluso costi imprevisti per riparazioni meccaniche urgenti che hanno eroso rapidamente il budget familiare.

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Uno dei problemi più critici è stata la rottura del pilota automatico, il cui costo di sostituzione ammontava a circa 3.000 dollari, una somma che i proprietari non potevano permettersi di affrontare immediatamente. Questo guasto ha obbligato i due membri dell'equipaggio ad alternarsi costantemente al timone durante la navigazione, complicando ulteriormente la gestione delle rispettive attività lavorative svolte da remoto.

L'onere logistico e meteorologico

Oltre alle riparazioni, le voci di spesa fisse includevano carburante e ormeggi nei porti turistici, che potevano superare i 100 dollari a notte. Questa situazione ha trasformato ogni giornata in una serie di decisioni operative continue, dove il relax era impossibile perché la nave richiedeva monitoraggio costante.

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La coppia doveva analizzare continuamente le previsioni meteo, la direzione del vento e le correnti per determinare quando navigare e dove ancorare in sicurezza. Per garantire la stabilità dell'imbarcazione, erano costretti a fare turni di veglia, svegliandosi ogni ora per verificare che l'ancora tenesse saldamente e impedire alla barca di andare alla deriva.

Isolamento sociale e difficoltà emotive

La componente psicologica della vita in barca si è dimostrata altrettanto faticosa, caratterizzata da un senso di isolamento crescente e da disagio relazionale nei porti. Miller ha riferito di non sentirsi sempre accettata o trattata come pari, notando spesso che gli altri marinai si rivolgevano direttamente al partner uomo per prendere decisioni, marginalizzando il ruolo femminile.

La lontananza dalla rete di supporto familiare ha raggiunto il culmine durante un'emergenza personale: quando il cane di famiglia è morto, Miller si trovava bloccata tra le mangrovie delle Bahamas senza possibilità di tornare in tempo per un ultimo saluto. Questo episodio ha alimentato una preoccupazione costante sulla difficoltà di gestire imprevisti lontani dai centri abitati.

Ritorno a New York e bilancio finale

Nonostante i momenti di bellezza, come le albe osservate con i delfini o la sensazione euforica della navigazione a vento, la gestione complessiva dell'imbarcazione è diventata insostenibile nel lungo periodo. Dopo circa un anno, provata dal burnout fisico e mentale, la coppia ha deciso di rinunciare al proseguimento del viaggio verso Panama e il Pacifico.

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Miller ha concluso il suo racconto per Business Insider affermando di non amare essere proprietaria di una barca, preferendo ora la stabilità di una casa sulla terraferma. Pur mantenendo il desiderio di attraversare un giorno il Pacifico come membro dell'equipaggio di qualcun altro, si dichiara pienamente felice di aver ritrovato la propria routine quotidiana a New York.