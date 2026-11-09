Carmen Lorea: i segreti della longevità di 105 anni a Pamplona

Carmen Lorea, nata nel 1921, celebra 105 anni con la sua dieta e vita a Pamplona. Scopri il suo segreto per invecchiare bene e la sua storia.

Carmen Lorea, una donna di 105 anni residente a Pamplona in Spagna, ha condiviso le sue abitudini di vita e i ricordi della sua infanzia durante un'intervista recente. Nata a Peralta, nella provincia di Navarra, nel 1921, Carmen ha festeggiato il suo compleanno il 31 ottobre, raggiungendo un traguardo notevole per la sua età e salute. La sua storia rappresenta un esempio unico di longevità e resilienza in una comunità che valorizza profondamente le tradizioni locali e la famiglia.

La storia di vita di Carmen Lorea

La centenaria ha raccontato con lucidità i dettagli della sua esistenza, iniziando dall'infanzia in cui ha dovuto lavorare fin da bambina. Doveva recarsi al fiume per lavare i panni e aiutare nei campi, un lavoro duro che non ha mai interrotto nel corso degli anni. Nonostante le difficoltà, Carmen attribuisce la sua salute attuale al fatto che Dio le abbia sempre garantito il benessere fisico e mentale, un punto fondamentale per capire il suo percorso di vita.

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Il periodo trascorso a Barcellona le ha riservato sfide diverse, con una mente che all'epoca risultava molto lucida e dotata di una memoria fantastica. Oggi, l'anziana ammette con umorismo che la sua mente è vuota, ma questo non le impedisce di godere di una buona qualità di vita. Incontra il suo futuro marito, un camionista, a Peralta e insieme si trasferiscono a Pamplona, città che diventa il centro delle sue relazioni familiari e sociali per decenni.

Ruoli familiari e legami affettivi

La coppia ha avuto tre figli, due maschi e una femmina, e Carmen descrive il marito come una persona più bella di lei prima che morisse dieci anni fa. Attualmente, la signora Lorea vive con la figlia Rosa in via Abejeras, un luogo che rappresenta il suo rifugio quotidiano. La perdita di uno dei suoi figli, un uomo celibe descritto come una bravissima persona, ha segnato la sua vita, lasciandola con un senso di vuoto ma anche con la forza di continuare.

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I suoi legami familiari si rafforzano attraverso il terzo figlio, sposato e padre di due nipoti molto intelligenti, che Carmen ama profondamente. Questi rapporti costituiscono la spina dorsale del suo supporto emotivo, permettendole di mantenere un senso di appartenenza e cura per le generazioni più giovani. La famiglia rimane il fulcro della sua esistenza, offrendole compagnia e conforto nelle fasi più difficili della vecchiaia.

Stile di vita, alimentazione e salute

Nonostante l'età avanzata, Carmen gode di ottima salute, anche se cinque mesi fa ha subito una frattura all'anca. L'intervento chirurgico è stato un momento critico, ma si è ripresa rapidamente, attualmente utilizzando un deambulatore in casa e una sedia a rotelle per le uscite più lunghe. La sua mobilità è limitata ma sufficiente per mantenere uno stile di vita attivo all'interno dei confini della sua sicurezza fisica.

L'alimentazione di Carmen Lorea è definita molto particolare e varia, comprendendo panini con sardine o bacon iberico, mele, crocchette, pancetta di maiale fritta e churros. Non esiste un elisir di lunga vita universale, ma questa dieta irregolare accompagna la sua routine quotidiana senza compromettere il suo benessere generale. La varietà di cibi, dai dolci ai salati, riflette una passione per la cucina locale e un approccio rilassato alla nutrizione.

Routine quotidiana e passioni personali

La signora Lorea è una grande appassionata di calcio, sostenitrice dell'Osasuna e del Barcellona, passioni che riflettono il suo legame culturale con la regione e la Spagna. Le sue passeggiate insieme alla figlia Rosa per le vie di Pamplona sono momenti ricorrenti, durante i quali visitano i luoghi più iconici della città. Si riparano nel campus universitario quando il caldo è eccessivo, godendosi l'aria fresca e la compagnia reciproca.

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Carmen descrive se stessa come pigra sia quando esce sia quando torna, muovendosi senza fretta e tornando a casa tra le tre del pomeriggio o le dieci di sera, a seconda dell'ora di uscita. Dorme molto tardi, una pratica che integra la sua routine rilassata. Il suo approccio alla vita, basato sulla pazienza e sull'accettazione, le permette di vivere il presente con serenità, ignorando le pressioni del mondo moderno che cerca sempre la perfezione.