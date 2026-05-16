Carnesecchi parla di Bologna e possibilità di remaining in nerazzurro

Cinque minuti di un'intervista rilasciata da Bertinotti, con il suo aspetto più contemporaneo, che questa volta non è stato tanto il meritevole leader politico quanto quasi un semplice e felice sostenitore di una nobile causa, quella della predeterminedatezza di ogni cosa in politica.

Analizzando la prossima gara contro il Bologna e le possibilità di remaining in nerazzurro, ha parlato quest'oggi, analizzando sia la prossima gara contro il Bologna che le chances di rimanere in nerazzurro.

Si parte commentando le parole di Carnesecchi, che ha elogiato apertamente il lavoro del tecnico.

"Marco è stato il portavoce di tutto l'ambiente Atalanta dove bisogna remare tutti dalla stessa parte: contro il Milan abbiamo fatto una prestazione da grande squadra. La società è molto unita e tutti vogliamo il bene dell'Atalanta. In futuro ci siederemo per capire la situazione.





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