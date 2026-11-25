Le nuove politiche di immigrazione riducono l'iscrizione internazionale del 80%, minacciando i fondi per la ricerca e causando tagli finanziari nelle università canadesi.

Le università canadesi stanno affrontando una crisi senza precedenti, cercando di contrastare l'immagine di un paese che sta chiudendo le porte ai talenti stranieri. Prime Minister Mark Carney sta tentando di preservare il suo impegno da C$1.7 miliardi ($1.19 miliardi) per attrarre ricercatori di alto livello, ma si scontra con politiche migratorie restrittive. Queste misure governative, introdotte per gestire la pressione sulle abitazioni, hanno drasticamente ridotto l'arrivo di nuovi studenti internazionali. Di conseguenza, gli atenei nazionali vedono diminuire le entrate finanziarie cruciali per il mantenimento dei propri programmi accademici e delle strutture di ricerca avanzate.

Impatto Diretto delle Restrizioni agli Studenti

I dati ufficiali confermano la gravità della situazione economica per il settore dell'istruzione superiore. Tra gennaio e luglio 2026, i nuovi arrivi di studenti internazionali sono crollati dell'80% rispetto allo stesso periodo del 2024. Questa flessione improvvisa non è un semplice calo naturale, ma il risultato diretto dei nuovi limiti imposti dal governo. Il Ministero dell'Immigrazione, Rifugi e Cittadinanza del Canada (IRCC) ha dichiarato di essere diventato più selettivo a causa della minore disponibilità di opportunità. Questa selezione rigorosa ha trasformato il mercato, creando un ambiente in cui le università devono competere aggressivamente per attrarre candidati di qualità superiore.

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Reazioni delle Istituzioni Accademiche

Joseph Wong, Vicepresidente per gli Affari Internazionali dell'Università di Toronto, ha espresso preoccupazione per il danno all'immagine del Canada sui mercati globali. Wong ha sottolineato che le limitazioni ai permessi di studio hanno danneggiato il marchio nazionale, dando l'impressione che il paese stesse chiudendo le porte agli studiosi internazionali. Per contrastare questa narrazione, Wong ha intrapreso tre viaggi di reclutamento in India negli ultimi due anni. L'India è stata la principale fonte di studenti internazionali per il Canada per l'ultimo decennio, rendendo questi sforzi di comunicazione essenziali per la sopravvivenza economica di molti dipartimenti universitari.

Conseguenze Finanziarie e Tagli ai Programmi

Le ripercussioni economiche si stanno già manifestando con tagli concreti ai programmi accademici e al personale. Humber Polytechnic, uno dei più grandi college finanziati pubblicamente, ha registrato un calo delle iscrizioni internazionali dell'80% rispetto al 2023-24. Questo crollo ha creato un deficit di entrate di C$40 milioni, costringendo l'istituto a cancellare corsi e a offrire pacchetti di uscita volontaria al personale. La situazione riflette una tendenza più ampia: la riduzione del reddito proveniente dagli studenti stranieri sta mettendo a rischio la stabilità finanziaria di collegi politcnici e pubblici in tutto il Canada.

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Competizione Globale per i Ricercatori

Il governo spera di attrarre ricercatori che in passato preferivano le università americane per i loro budget più ampi. Tuttavia, la complessità della situazione geopolitica e le fluttuazioni nelle politiche statunitensi creano un contesto incerto. Robert Asselin, direttore esecutivo del Gruppo U15 che rappresenta le università di ricerca canadesi, ha avvisato che le regole in cambiamento potrebbero scoraggiare i talenti a livello globale. Il Canada ha impegnato più di C$625 milioni in nuovi programmi di finanziamento per la ricerca, con annunci previsti per l'inizio del 2027. Questa cifra è fondamentale per competere con altri paesi che cercano di attrarre stessi profili di studiosi altamente qualificati.

Prospettive Future e Sfide Istituzionali

L'Università della Columbia Britannica ha evidenziato che i cambiamenti politici federali dal 2023, uniti alle sfide economiche globali e alle tensioni geopolitiche, hanno colpito l'iscrizione internazionale. Il piano di immigrazione attuale mira a 150.000 nuovi arrivi all'anno per i prossimi tre anni, in netto calo rispetto ai 292.830 del 2024. Mentre il Consiglio canadese per le ricerche in scienze naturali e ingegneria rimanda le richieste di commento al ministero dell'industria, le università devono navigare in un'acqua incerta. La sfida principale rimane quella di comunicare efficacemente che le porte rimangono aperte per i migliori menti scientifiche del mondo.