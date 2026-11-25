Le quote agli studenti stranieri minano gli sforzi di Carney. I College perdono C$40 milioni mentre Ottawa punta su talenti di ricerca.

Il Primo Ministro canadese Mark Carney sta affrontando una sfida critica per il futuro dell'innovazione nazionale, poiché le severe restrizioni imposte dal governo sugli studenti stranieri stanno minacciando la sua strategia da C$1.7 miliardi per attrarre talenti nella ricerca. Mentre le istituzioni accademiche si sforzano di rinsaldare la propria reputazione a livello globale, la drastica riduzione dei visti di studio ha creato una crisi finanziaria che colpisce direttamente college e università, mettendo a rischio la competitività del Canada rispetto agli Stati Uniti e ad altre nazioni.

Impatto Finanziario e Tagli ai Programmi Accademici

La diminuzione del numero di nuovi arrivi di studenti internazionali sta generando un vuoto di bilancio significativo per il settore educativo canadese. Humber Polytechnic, uno dei college pubblici più grandi del Canada, ha riportato un crollo dell'iscrizione internazionale per l'anno accademico 2025-26, scendendo a circa un terzo rispetto ai livelli del 2023-24. Questa diminuzione ha creato un disavanzo di entrate di C$40 milioni, costringendo l'istituto a cancellare programmi educativi essenziali e a offrire pacchetti di uscita volontaria al personale. Il Ministero dell'immigrazione ha confermato che i nuovi arrivi tra gennaio e luglio 2026 sono diminuiti dell'80% rispetto allo stesso periodo del 2024, sottolineando la selettività imposta dalle nuove regole.

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Strategia di Carney per Attirare Talentis Scientifici

Nonostante le difficoltà, il governo di Carney intende ribadire che il Canada rimane una destinazione aperta per i ricercatori di alto livello. L'iniziativa prevede un investimento di C$1.7 miliardi ($1.19 miliardi) per attrarre esperti nel campo della ricerca, competendo direttamente con le università americane che vantano budget più ampi. Il Consiglio per la Ricerca in Scienze Naturali e Ingegneria del Canada ha indicato che sono stati destinati più di C$625 milioni a nuovi programmi di finanziamento per la ricerca, con annunci sui prossimi beneficiari previsti per l'inizio del 2027. I ricercatori selezionati attraverso queste iniziative potranno accedere a programmi di immigrazione economica preesistenti, inclusi percorsi accelerati verso la residenza permanente per lavoratori altamente qualificati.

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Posizioni delle Istituzioni e Reazioni del Settore

Le voci del settore educativo esprimono preoccupazione per l'immagine del Canada all'estero. Joseph Wong, vicepresidente internazionale dell'Università di Toronto, ha dichiarato che i tetti ai visti di studio hanno offuscato il marchio canadese, dando l'impressione che il Paese stesse chiudendo le porte agli studenti internazionali. Wong ha sottolineato la difficoltà di comunicare ai potenziali studenti indiani, che rappresentano la principale fonte di iscritti negli ultimi dieci anni, che l'accesso è ancora disponibile. Anche l'Università della Columbia Britannica ha avvisato che i frequenti cambiamenti nelle politiche federali, combinati con le tensioni geopolitiche globali, hanno creato un'incertezza significativa che influisce negativamente su tutte le iscrizioni internazionali.

Contesto Normativo e Dibattito Pubblico

La nuova pianificazione dell'immigrazione canadese punta a 150,000 nuovi arrivi di studenti internazionali all'anno per i prossimi tre anni, una cifra nettamente inferiore ai 292,830 nuovi arrivi registrati nel 2024. Il governo giustifica queste riduzioni con la necessità di alleviare la pressione sulle abitazioni e sui servizi pubblici, rispondendo anche alla scoperta di frodi nelle richieste di visto. Robert Asselin, amministratore delegato del gruppo U15 che rappresenta le università canadesi della ricerca, ha messo in guardia sul fatto che le regole mutevoli potrebbero scoraggiare talenti di qualità che altrimenti potrebbero scegliere altri Paesi. Nonostante le esenzioni per gli studenti di dottorato introdotte quest'anno, la competizione globale per i cervelli rimane feroce e il Canada deve dimostrare di essere una scelta stabile e attraente.