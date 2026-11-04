Carney esclude Russia e Bielorussia dai Mondiali Junior di Hockey in Canada

Il primo ministro canadese Mark Carney annuncia il divieto di partecipazione per atleti russi e bielorussi ai Mondiali Junior di hockey in Alberta, citando la guerra in Ucraina. La decisione ha provocato le dimissioni dell'ambasciatore russo e il supporto di altre federazioni europee.

Il primo ministro canadese Mark Carney ha annunciato ufficialmente che il Canada non permetterà ai giocatori di hockey su ghiaccio provenienti dalla Russia o dalla Bielorussia di partecipare ai campionati mondiali junior es. L'evento sportivo, che dovrebbe prendere il via il prossimo mese nella provincia canadese dell' Alberta, vedrà quindi l'esclusione totale delle nazionali di questi due paesi a causa della posizione politica di Ottawa.

Decisione diretta sui campionati juniores

Carney ha chiarito il punto durante una conferenza stampa televisiva tenuta alla fine di un vertice tenutosi ad Antigua il martedì 3 novembre. L'annuncio è stato categorico e non lascia spazio a interpretazioni: se si chiede specificamente dei campionati mondiali juniores, la risposta è che i giocatori russi non saranno presenti. Questa determinazione nasce da una linea politica ferma adottata dal governo canadese in risposta al conflitto in corso.

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Contesto geopolitico e condanna del TAS

Il Canada, definito dal premier come uno dei principali sostenitori internazionali dell'Ucraina nella sua guerra contro la Russia, ha già condannato apertamente la decisione presa la scorsa settimana dal Tribunale Arbitrale dello Sport. tale ente aveva infatti autorizzato i tesseramenti russi per competere negli eventi organizzati dalla Federazione Internazionale di Hockey su Ghiaccio (IIHF), una mossa che Ottawa ha giudicato inaccettabile dato il sostegno offerto da Mosca e Minsk alla guerra in Ucraina.

"Finché la Russia e la Bielorussia continueranno a sostenere questa guerra illegale, ingiustificata e orribile in Ucraina, non ci sarà nessun atleta di quei paesi a gareggiare per la propria nazionale in Canada", ha dichiarato Carney. L'argomento del premier canadese è basato sul principio che la partecipazione sportiva non può essere separata dal sostegno militare e politico fornito dai rispettivi governi al conflitto.

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Risolanza internazionale e opposizione russa

La decisione canadese si inserisce in un quadro più ampio di ripercussioni sportive legate alla guerra. Già martedì mattina, le federazioni nazionali di hockey su ghiaccio di Norvegia, Danimarca, Svezia e Repubblica Ceca avevano annunciato che si rifiuteranno di affrontare la Russia ai Campionati mondiali maschili di hockey su ghiaccio che si terranno il prossimo anno in Germania. Questa linea dura condivisa da più paesi europei amplifica il peso isolazionista della misura canadese.

Dall'altra parte del confine, la reazione è stata immediata e critica. Oleg Stepanov, l'ambasciatore russo in Canada, ha dichiarato all'agenzia di stampa statale TASS che la scelta di Ottawa è deplorevole. Secondo Stepanov, è triste vedere che l'ufficio del primo ministro Carney stia introducendo la politica persino nell'hockey juniores, uno sport che dovrebbe servire a unire le persone e non a dividerle, come sottolinea la tradizione del gioco internazionale.

Impatto futuro e prossime tappe

La mancata ammissione delle squadre di Russia e Bielorussia ai mondiali juniores nell'Alberta segna un punto di non ritorno nelle relazioni tra l'organizzazione sportiva internazionale e i governi occidentali coinvolti nel conflitto ucraino. Mentre le altre federazioni europee preparano i loro team per il campionato maschile in Germania, il Canada mantiene una posizione ferma, ribadendo che la politica non può essere tenuta separata dallo sport in tempi di guerra. I dettagli logistici per l'organizzazione del torneo in Alberta dovranno ora essere ricalibrati senza la presenza di due nazionali storiche del ghiaccio.