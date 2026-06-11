Carni bianche: benefici e proprietà nutrizionali

Il pollo e le carni bianche sono ideali per il loro apporto di minerali, nutrienti e per il basso contenuto di grassi. Gli sportivi li utilizzano per il recupero e la performance, mentre alcune evidenze suggeriscono potenziali effetti protettivi sul declino cognitivo e una possibile associazione con un minor rischio di patologie cardiovascolari e metaboliche. La SINU consiglia di consumarli senza pelle, poiché presentano un contenuto lipidico particolarmente contenuto, ideale per chi pratica attività fisica, per gli anziani che devono preservare la massa muscolare e per chi desidera mantenere un buon equilibrio nutrizionale.

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Lo afferma la SINU, Società Italiana Nutrizione Umanala carne in assoluto più acquistata in Italia, tanto da rappresentare ben il 44%e, tra questi, la metà lo porta in tavola anche più volte. E non sbaglia, poiché, le più recenti evidenze scientifiche, presentate recentemente dalla SINU durante il congresso annuale di Bergamo, confermano il valore nutrizionale delle carni avicole all'interno di una dieta equilibrata e ispirata al modello mediterraneoNegli sportivi favoriscono recupero e performance .

Inoltre, alcune evidenze suggeriscono potenziali effetti protettivi sul declino cognitivo e una possibile associazione con un minor rischio di patologie cardiovascolari e metaboliche, sempre nell'ambito di un modello alimentare equilibrato come la dieta mediterranea. La revisione scientifica del gruppo di lavoro suggerisce che il pollo e il tacchino, soprattutto nei tagli magri, si caratterizzano per un contenuto lipidico molto basso e per la presenza significativa di micronutrienti come vitamine del gruppo B, ferro, zinco e selenio.

Nel complesso, le evidenze scientifiche più recenti delineano un quadro favorevole per il loro inserimento in una dieta varia ed equilibrata. Il pollo e le carni bianche sono essenziali per ossa, denti, contrazione muscolare e coagulazione del sangue. Nonostante le carni avicole ne contengano meno rispetto alla carne rossa, si parla comunque di quantità significative. Il petto e le cosce contengono rispettivamente 0,7-1,1 milligrammo e 1,3-1,8 milligrammo di ferro ogni 100 grammi di prodotto.

Altri micronutrienti rilevanti sono lo zinco e il selenio. Le evidenze analizzate dalla SINU suggeriscono che il consumo di carni avicole, inserito in un modello alimentare sano e bilanciato e consumate nelle quantità raccomandate dalle linee guida, possa essere associato a effetti favorevoli sulla salute. In determinati contesti dietetici, una possibile potenziamento del falso mito secondo cui le carni bianche sarebbero povere di minerali come il ferro.

In realtà 100 grammi di pollo o tacchino ne apportano circa 1,4-1,5 milligrammi, una quantità significativa di una proteina nobile ed estremamente democratica, ideale per tutte le età e gli stili di vita. Sono infatti perfette per la crescita dei bambini, digeribili per gli anziani e ideali per il recupero muscolare degli sportivi. La SINU consiglia di consumare pollo e tacchino senza pelle, poiché presentano un contenuto lipidico particolarmente contenuto.

Una caratteristica importante soprattutto per chi pratica attività fisica, per gli anziani che devono preservare la massa muscolare e per chi desidera mantenere un buon equilibrio nutrizionale. Il pollo e il tacchino, soprattutto nei tagli magri, si caratterizzano per un contenuto lipidico molto basso e per la presenza significativa di micronutrienti come vitamine del gruppo B, ferro, zinco e selenio.

In conclusione, il pollo e il tacchino sono una scelta nutrizionalmente equilibrata e sostenibile, ideale per una dieta varia ed equilibrata e per la salute generale





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