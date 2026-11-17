Indagine Altroconsumo ottobre 2026: il pane costa in media 4,15 euro. Padua al vertice nazionale, Firenze in basso. Analisi dettagliata dei costi e delle cause.

Il mercato nazionale del pane ha registrato un aumento cumulativo dei prezzi del 32% dal 2017, portando la media attuale a 4,15 euro al chilo per il pane di grano tenero. Questo dato emerge da un'indagine condotta da Altroconsumo nell'ottobre 2026, che ha analizzato 161 punti vendita in dieci grandi città italiane, evidenziando come il costo di questo alimento base sia passato da 3,15 euro nel 2017 ai valori odierni, con picchi che superano i 5 euro al chilo in alcune zone.

La geografia dei prezzi: da Padova a Firenze

La città dove il pane risulta più costoso è Padova, con un prezzo medio di 5,16 euro al chilo per la tipologia di grano tenero, seguita da Bologna a 5,12 euro. Al contrario, Firenze rappresenta il comune più economico, dove i consumatori spendono in media solo 3,11 euro, determinando una differenza di oltre 2 euro e un margine del 66% rispetto alla capella veneta. Tra questi estremi, Napoli (3,23 euro), Roma (3,56 euro) e Torino (3,59 euro) si collocano nella fascia più bassa, mentre Genova (4,66 euro), Milano (4,55 euro), Palermo (4,35 euro) e Bari (4,23 euro) occupano posizioni intermedie.

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Evoluzione recente e trend triennali

Confrontando i dati del 2023 con quelli attuali, i prezzi del pane di grano tenero sono diminuiti in media del 3,2%, passando da 4,18 euro a 4,05 euro al chilo nel triennio. Tuttavia, questa media nasconde dinamiche contrastanti: in cinque delle nove città analizzate (escludendo Bologna non rilevata nel 2023) il pane costa più di tre anni fa. Gli aumenti più significativi si registrano a Bari (+7,7%) e Palermo (+10,5%), mentre Napoli registra un rincaro del 5,8%. Le diminuzioni più marcate avvengono invece a Firenze (-24,3%), Roma (-16%) e Milano (-12,2%), compensando parzialmente le salate nazionali.

Crescita decennale e variazioni comunali

Proiettando l'analisi su un orizzonte temporale più ampio, dal 2017 ad oggi tutti i comuni monitorati da Altroconsumo registrano un incremento dei prezzi. Le variazioni percentuali variano notevolmente: da un +12% a Torino e +15% a Milano, si sale a un +32% di media nazionale, arrivando a picchi del +37% a Bologna, +45% a Padova, +49% a Palermo, +58% a Napoli e +67% a Bari. Questi dati confermano che, nonostante le fluttuazioni a breve termine, la pressione inflazionistica sul pane ha eroso significativamente il potere d'acquisto dei consumatori negli ultimi nove anni.

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Differenze tra canali distributivi e tipologie

Il punto di acquisto incide fortemente sul costo finale: la grande distribuzione è generalmente più conveniente delle panetterie tradizionali. Acquistare un chilo di pane di grano tenero al supermercato costa in media 3,61 euro, contro i 4,70 euro delle panetterie, con un sovrapprezzo del 28%. Lo scarto è particolarmente elevato a Torino, dove il pane in panetteria costa il 74% in più, e a Bologna, Padova e Palermo, con differenze del 50%. Bari risulta un'eccezione, con le panetterie leggermente più economiche rispetto alla grande distribuzione. Per quanto riguarda le tipologie, il pane integrale risulta il più caro a 5,13 euro al chilo (un quarto in più del tenero), seguito da baguette, pagnotte e panini di piccolo formato, mentre il grano tenero rimane l'opzione più accessibile.

Posizione istituzionale di Assipan

Antonio Tassone, presidente di Assipan-Confcommercio, ha risposto alle polemiche definendo i panificatori come imprenditori che operano in modo sostenibile, adeguando i listini in base alle aree geografiche. Ha spiegato che molte aziende, consapevole della natura di prima necessità del prodotto, hanno assorbito gli aumenti delle materie prime e dell'energia senza aggiornare immediatamente i prezzi, un atto di responsabilità soprattutto nel Centro-Sud, differenziando la risposta di mercato da altre categorie produttive.