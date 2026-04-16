Caro Vik ti scrivo: Le lettere di Anna Maria Selini tra l'illusione di Oslo e il genocidio a Gaza

Quindici anni dopo l'omicidio di Vittorio Arrigoni, il libro "Caro Vik ti scrivo" raccoglie le lettere di Anna Maria Selini che raccontano a "Vik" gli eventi dal 7 ottobre 2023 in poi, ripercorrendo le speranze di Oslo e la tragica realtà di Gaza, un campo di concentramento a cielo aperto.

Quindici anni dopo la tragica scomparsa di Vittorio Arrigoni , soprannominato affettuosamente Vik, avvenuta nella notte tra il 14 e il 15 aprile 2011 a Gaza City per mano di sedicenti salafiti, la sua eco continua a risuonare e a essere ascoltata. La giornalista e podcaster Anna Maria Selini , attraverso il suo libro “Caro Vik ti scrivo”, si rivolge all'attivista morto nel 2011 per raccontargli ciò che è accaduto nella Striscia di Gaza dal 7 ottobre 2023 in poi.

Questa toccante raccolta di missive, pubblicata da Altreconomia e arricchita dalle evocative illustrazioni di Fogliazza, rappresenta un ponte tra il passato e il presente, tra la memoria e la cruda realtà che continua a colpire il popolo palestinese. I scritti, le analisi e i video di Vik, tuttora disponibili e consultabili su piattaforme come YouTube, offrono uno spaccato della Gaza dei primi anni Duemila, ma fungono anche da preziosa chiave di lettura per comprendere la situazione attuale. Selini sottolinea come i germogli maligni che Vik aveva intravisto già nel 2008, quando arrivò a Gaza con la Freedom Flotilla, fossero in realtà già profondamente radicati. La Striscia, fin da allora, era considerata un vero e proprio campo di concentramento a cielo aperto, una condizione imposta e mantenuta dal governo israeliano. Le lettere di Selini, quindi, non sono solo un racconto degli eventi più recenti, ma un filo conduttore che riannoda la memoria storica, partendo dalle speranze infrante e dalle promesse non mantenute, come quelle legate agli accordi di Oslo, fino alla devastante realtà che si è manifestata a Gaza. Il libro si propone come un grido di dolore, ma anche come un faro di speranza e una promessa di libertà per il popolo palestinese, e al contempo, un richiamo all'impegno per tutti noi. Selini narra a Vik, idealmente, la disperazione e la resilienza del popolo gazawi, la quotidianità segnata dalla sofferenza e dalla lotta per la sopravvivenza, in un contesto che ha visto la tregua promessa dall'amministrazione Trump rimanere sulla carta, senza mai incidere realmente sulla vita dei residenti. La presentazione ufficiale del libro si terrà venerdì a Roma, alle ore 18, presso la libreria in via Appia 427. All'evento parteciperanno l'autrice Anna Maria Selini e Valerio Nicolosi, giornalista di Fanpage e autore del noto podcast giornaliero “Scanner”, offrendo un'occasione preziosa per approfondire i temi trattati e ascoltare testimonianze dirette





fattoquotidiano / 🏆 45. in İT We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Vittorio Arrigoni Anna Maria Selini Caro Vik Ti Scrivo Gaza Palestina

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Caro bollette, per 2,4 milioni di famiglie arriva il bonus a 115 euroResta da attuare l’aiuto volontario per i nuclei con Isee sotto 25mila euro

Read more »

Sciopero autotrasportatori fino al 18 aprile in Sicilia contro il caro carburanteLa protesta andrà avanti per cinque giorni , non ci saranno né blocchi né presidi stradali .

Read more »

Medvedev, il folle show nel match con Berrettini costa caro: super multaL'ex numero uno al mondo si era sfogato distruggendo la racchetta nel doppio 6-0 incassato da Berrettini ed è stato sanzionato per condotta antisportiva

Read more »

Caro petrolio, rischio nuovi rincari del carburante: incognite per aerei e autotrasportiLeggi su Sky TG24 l'articolo Caro petrolio, rischio nuovi rincari del carburante: incognite per aerei e autotrasporti

Read more »

Caro carburante: salgono i prezzi dei biglietti, molti voli a rischioL’inviata di 'È sempre Cartabianca' raggiunge l’aeroporto di Napoli per documentare i disagi del momento

Read more »

Quindici anni dopo l’omicidio di Vittorio Arrigoni, nel libro “Caro Vik ti scrivo” le…La giornalista e podcaster racconta all'attivista morto nel 2011 quello che è accaduto dal 7 ottobre in poi in una raccolta di missive pubblicate da Altreconomia con le illustrazioni di Fogliazza

Read more »