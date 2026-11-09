Carola Moroni e Paolo Bonolis: primo incontro ufficiale al Superstudio Più

Paolo Bonolis e la fidanzata Carola Moroni, 32 anni, compaiono per la prima volta insieme al Festival dello spettacolo di Milano, tra selfie e dichiarazioni.

Il conduttore Paolo Bonolis, 65 anni, e la sua compagna Carola Moroni, 32 anni, sono apparsi per la prima volta in pubblico insieme durante il weekend del Festival dello spettacolo a Milano. L'evento si è tenuto presso il Superstudio Più, situato in via Tortona 27, dove la coppia ha salutato i fan con grande affetto e discrezione.

Arrivo ufficiale al Superstudio Più di Milano

La presenza della coppia è stata documentata da un video pubblicato sui canali social di SuperguidaTv. Le immagini mostrano i due all'ingresso della struttura, circondati da molti fan che attendevano per salutare i volti noti della televisione. Bonolis ha permesso a Moroni di restare inizialmente in secondo piano, lasciandogli lo spazio per interagire con il pubblico.

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Dinamiche dell'incontro con i fan del piccolo schermo

Paolo Bonolis si è dedicato ad autografi e foto, invitando poi Carola Moroni a unirsi a lui per scattare con i sostenitori. In seguito, il conduttore le ha tenuto la mano e l'ha abbracciata pubblicamente. La donna ha positivamente risposto alle richieste di fotografie, osservando con orgoglio il compagno festeggiato dal pubblico presente.

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Storia personale e legame con Fascino TV

Carola Moroni è originaria dei Castelli Romani e ha una laurea in Informatica. Lavora nel settore digitale e tech. Il suo viso non è completamente sconosciuto al pubblico televisivo, poiché ha partecipato come tentatrice a Temptation Island su Canale 5 nell'estate del 2023. Si sono conosciuti negli ambienti professionali legati alla società di produzione Fascino di Maria De Filippi.

Conferma della relazione su Instagram da Bonolis

Paolo Bonolis ha pubblicato una nota su Instagram per smentire le voci e confermare la sua vita privata. Ha dichiarato di vivere un periodo sereno con Carola e i suoi figli, distaccandosi dalle critiche esterne. Il conduttore ha espresso gratitudine per questo momento felice, chiudendo definitivamente il capitolo delle indiscrezioni mediatiche sul loro conto.