Paolo Bonolis ha cenato con la famiglia di Carola Moroni per il suo 33esimo compleanno, segnando un nuovo passo ufficiale nella loro relazione.

Paolo Bonolis ha celebrato il compleanno di Carola Moroni in un'atmosfera di intimità familiare, segnando un importante traguardo nella loro storia d'amore. Il conduttore ha partecipato a una cena esclusiva presso un locale nei Castelli Romani, dedicato ai 33 anni della fidanzata. Questo evento rappresenta una nuova fase ufficiale della relazione, portata all'attenzione pubblica dal settimanale Oggi in edicola dal 26 novembre.

Presentazioni ufficiali in famiglia e dettagli dell'evento

La serata si è tenuta in un locale dei Castelli Romani, situato a poca distanza dallo stabilimento balneare sul lago Albano gestito da anni dalla famiglia di Carola Moroni. Il settore dei stabilimenti balneari ha una lunga tradizione nella famiglia, con il nonno materno Gastone Petriconi come pioniere, scomparso nel 2022. Bonolis ha raggiunto la festeggiata e i suoi parenti con un mazzo di rose, in un gesto che ha sottolineato la serietà del suo impegno.

Also read Morte di Luigi Corradi, l'ingegnere degli stadi e del ponte che salvò 200mila persone

Alla cena erano presenti tutti i membri più stretti della famiglia Moroni. Accanto a Carola e Paolo c'erano la mamma Daniela, il papà Alessandro, i nonni paterni Mena e Onelio, nonché il fratello di Carola. La presenza di tutta la famiglia diretta indica chiaramente l'approvazione e l'integrazione di Bonolis nel cerchio più intimo della fidanzata, superando la fase iniziale della conoscenza.

Interazioni positive e momenti di intimità con i suoceri

Paolo Bonolis, 65 anni, ha conquistato tutti i presenti durante la serata, instaurando un rapporto cordiale e gioioso con i suoceri. Il papà Alessandro, che ha otto anni in meno del conduttore, ha partecipato attivamente alle conversazioni, condividendo risate e scambi affettuosi con il futuro genero. L'atmosfera già natalizia ha facilitato l'integrazione, dimostrando come Bonolis sia riuscito a creare un equilibrio immediato con i parenti della donna.

Advertisement

I momenti di maggiore intimità tra i due fidanzati si sono verificati durante la pausa tra il primo e il secondo piatto. Carola ha lasciato il tavolo con la scusa di fumare una sigaretta, seguita a breve distanza da Paolo. I due si sono scambiati baci appassionati dietro l'angolo del locale, lontani dagli sguardi degli invitati, in un segno di complicità che ha culminato con un affettuoso buffetto sulla guancia dato da Alessandro Moroni durante gli addio.

Riorganizzazione dei rapporti dopo la separazione da Sonia Bruganelli

Questa relazione rappresenta la prima per il giurato del programma Tú sí que vales dopo la separazione dalla moglie Sonia Bruganelli. Secondo quanto riportato dal settimanale Oggi, l'arrivo di Carola Moroni nella vita di Bonolis ha portato a un miglioramento significativo dei rapporti con l'ex moglie. Anche se i due sono già separati civilmente, le dinamiche familiari sembrano essersi ulteriormente distese con la nuova compagna.

La relazione è stata ufficializzata da Bonolis il 5 novembre scorso attraverso un post su Instagram. In quel messaggio, il conduttore aveva dichiarato di stare frequentando una donna che gli piace molto, Carola, e di vivere momenti davvero piacevoli con lei. Lo sbocciare dell'amore era avvenuto durante l'estate a un evento di beneficenza, da cui era iniziato il percorso che oggi li porta a presentarsi ufficialmente come coppia di fronte alle rispettive famiglie.