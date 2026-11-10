Carolina Benvenga: la nuova serie su Rai Yoyo e i sogni per Sanremo

Carolina Benvenga presenta la serie tv su Rai Yoyo, parla della paternità, dei social e del sogno di cantare a Sanremo. Scopri i dettagli.

Carolina Benvenga torna protagonista con un nuovo progetto televisivo che unisce live-action e animazione, intitolato semplicemente ' Tata Carolina'. La serie andrà in onda in prima visione assoluta su Rai Yoyo dal 12 al 21 dicembre, con appuntamenti giornalieri fissi alle ore 20.45. L'opera è diretta da Matteo Gentiloni e nasce da un'idea originale sviluppata insieme al team di scrittura formato da Pierdomenico Baccalario, Carolina Benvenga, Eleonora Fornasari, Alessandro Gatti, Diego Malara, Vernante Pallotti e Lucia Stipari. Il progetto è un'importante produzione di Fabula Pictures in associazione con Los Hermanos, che conta anche sulla collaborazione di Rai Kids e sulla partecipazione di Netflix.

Dettagli sulla produzione della serie

La produzione conta dieci episodi dedicati alle avventure della protagonista, interpretata da Carolina Benvenga insieme a Stefano Pesce, Aurora Peres e Andrea Dianetti. Si uniscono al cast principale i giovani interpreti Uwadiegwu, Rossi e Tosoni, con la partecipazione speciale di Barbara Alberti. Il lancio dell'opera si accompagna al rilascio musicale, previsto per l'11 dicembre, dell'album 'Tata Carolina - Colonna sonora ufficiale'. Questo disco, pubblicato da Sony Music, contiene tutti i brani inediti che accompagnano le storie e le sfide affrontate dalla tata nel corso della serie. Dal 22 dicembre, l'intera serie sarà inoltre disponibile in streaming sulla piattaforma Netflix, ampliando notevolmente il pubblico potenziale.

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L'ispirazione e l'approccio alla genitorialità

Carolina Benvenga ha spiegato che l'ambizione del team era realizzare una sorta di Mary Poppins 3.0. La serie non vuole imporre conoscenze pregresse, ma aiuta i bambini a comprendere che esistono modi diversi di interpretare le stesse situazioni. L'obiettivo è stimolare uno sguardo più propositivo, favorire un nuovo livello di comunicazione con i piccoli spettatori e insegnare loro ad affrontare il mondo con curiosità. La scrittrice ha sottolineato come affrontare l'infanzia richieda una profonda etica professionale e una cura particolare per i più piccoli, essendo anche lei madre di una bambina piccola.

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Preoccupazioni sui social e future ambizioni

Carolina Benvenga ha confidato le sue preoccupazioni riguardo al mondo dei social network per sua figlia piccola. Il motivo di questa paura nasce da un episodio recente in cui la bambina ha visto un video apparentemente sciocco, ma che ha elaborato nella sua mente, portando a comportamenti preoccupanti. È proprio su questo sentimento che la scrittrice si batte per cercare di fare la differenza sulle piattaforme digitali. Da mamma e autrice, Benvenga guarda al futuro con ottimismo, citando anche i sogni legati al palco dell'Ariston a Sanremo. Si dichiara pronta a calcare quel palco sia come conduttrice che come cantante.

Progetti futuri e prossimi appuntamenti

Oltre alla serie tv, Carolina Benvenga ha in programma altri impegni artistici importanti. L'8 dicembre sarà al Teatro Brancaccio con lo spettacolo 'Un magico Natale con Carolina'. Per il futuro, l'artista annuncia che nel 2027 usciranno altre sue canzoni, confermando la sua vocazione musicale. Il percorso artistico è segnato da un legame con i miti televisivi del passato, che vanno da Cristina D'Avena a Bim Bum Bam, fino alle storiche trasmissioni regionali di Super 3 con Sonia e Birillo. Questi ricordi influenzano il suo approccio alla creazione di contenuti per l'infanzia.