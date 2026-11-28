L'insegnante di 78 anni Carolyn Marvin sfida i robot di consegna Uber Eats. Multata per disturbo dell'ordine pubblico, difende il diritto di protestare negli spazi pubblici.

A Filadelfia, durante una fresca mattina autunnale, Carolyn Marvin, docente di comunicazione dell'università della Pennsylvania ormai prossima al pensionamento, si appresta a lanciare la sua missione antirobot. Nascosta in fondo a un vicolo piuttosto squallido, di fronte al garage della Patriot parking, la settantottenne comunica le istruzioni per la missione: una volta identificato il bersaglio, lo seguiranno fino a un marciapiede affollato dove la Marvin si metterà davanti al robot, impedendogli di avanzare. Il fotografo e il giornalista si daranno il cambio per assicurarsi che la polizia non li porti via tutti, un rischio concreto considerando che la professoressa ha già agito in modo simile diverse volte.

La Protesta Contro L'Invasione Dei Robot

La professoressa può contare su tanti ammiratori, ma la sua protesta non è apprezzata da tutti e riguarda la sua battaglia contro l'invasione delle macchine negli spazi pubblici a Filadelfia. Le sue iniziative sono diventate virali, al punto che per Halloween alcuni abitanti della città si sono vestiti da "Marvin e il robot". La docente non entra in azione ogni giorno, affermando di avere anche una vita privata, ma quando lo fa si mette davanti al robot e lo fissa con aria di sfida, difendendo il diritto di protestare contro le multinazionali nello stesso spazio pubblico occupato dai robot.

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Arresto E Multa Per Disturbo Dell'Ordine Pubblico

Qualche settimana fa la donna è finita nei guai con la legge dopo aver bloccato un robot in un punto molto trafficato. Stava tornando a casa dopo aver fatto il vaccino contro l'influenza quando ha visto un robot e, dato che aveva un po' di tempo da perdere, si è piazzata davanti. Una folla si è immediatamente radunata attorno a lei, nascendo un dibattito acceso tra chi era d'accordo con la Marvin e chi non piaceva che il suo intervento potesse impedire a un cliente di ricevere i piatti per cui aveva pagato. Alla fine qualcuno ha chiamato la polizia, riferendo che era in corso un atto di vandalismo contro un robot per le consegne, e sul posto sono arrivati tre agenti che l'hanno arrestata.

Il Ruolo Dell'Azienda Avride E La Sicurezza

L'azienda Avride, con sede in Texas che produce le macchine, ha comunicato che il numero varia in base alla domanda, mentre la società di consegne Uber Eats ha una presenza fissa nel centro di Filadelfia. Un portavoce della Avride ha spiegato che umanizzare i robot è importante perché sono una presenza del tutto nuova e vogliono che le persone si sentano a proprio agito, non che abbiano paura di una scatola inquietante che cammina sul marciapiede. L'umanizzazione non ha ingannato Marvin, ma con altre persone sembra funzionare, dimostrando la complessità del rapporto tra tecnologia e società.

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Attesa Dell'Udienza E Cattedra Alla Annenberg

La polizia di Filadelfia ha multato Marvin per disturbo dell'ordine pubblico perché stava interrompendo un'attività commerciale, ma la donna è ancora in attesa di conoscere la data dell'udienza perché vuole contestare la multa. Gli ingranaggi della giustizia si muovono lentamente, ma lei si presenterà in tribunale per esporre il suo punto di vista, mentre l'attesa non ha rallentato l'azione della Marvin. La docente ha ottenuto un posto di ruolo alla Annenberg School for Communication dell'università della Pennsylvania, che ora le ha intitolato una cattedra, consolidando la sua posizione come voce autorevole contro la tecnologia invasiva.

Il Dibattito Pubblico E I Diritti Civili

Marvin ha cercato di rendere la vita difficile agli agenti, ma erano tre contro una e mentre la portavano via ha continuato a discutere con loro, citando il primo emendamento. Gli agenti, presumibilmente disorientati da quella figura minuta ma assolutamente determinata, con indosso la sua caratteristica visiera blu, hanno continuato a cercare di convincerla a spostarsi, ma lei ha risposto che il primo emendamento le permette di protestare. Non c'era alcun motivo per cui dovesse allontanarsi e ha cercato di rendere la vita difficile agli agenti, che hanno esitato a lungo, credendo che il suo riferimento al primo emendamento apparisse abbastanza sensato.