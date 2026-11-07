Carolyn Smith addio Yorkie BB: il dolore per la perdita della compagna

Carolyn Smith condivide il dolore per la morte di BB, la sua Yorkie. Il lutto riapre le ferite del passato legato alla malattia di Scotty e all'oncologia.

Carolyn Smith ha espresso il suo profondo dolore per la scomparsa della sua adorabile Yorkie, denominata BB. La celebre insegnante di danza e coreografa ha condiviso questa notizia toccante sul profilo Instagram, descrivendo un momento di grande difficoltà emotiva dopo che l'animale ha chiuso i suoi occhi nel sonno. La perdita di questa compagna fedele segna l'inizio di un lungo periodo di lutto per la famiglia Michielotto.

La scomparsa di BB e il legame con Ernestino

Il decesso è avvenuto durante la notte scorsa, lasciando Carolyn e suo marito, Ernestino Tino Michielotto, senza parole. La maestra di danza ha dichiarato che si sente intorpidita e che ha perso un'altra anima fondamentale della propria vita. BB, il cui nome completo era Lady Beautiful Butterfly Emotions, era diventata la sua ombra e la ragione quotidiana del sorriso. La routine condivisa è stata bruscamente interrotta, lasciando un vuoto enorme nella quotidianità della coppia.

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Il richiamo ai cani scomparsi e il ricordo di Scotty

Carolyn ha sottolineato che BB ora si unisce alla sua famiglia oltre l'arcobaleno, dove la aspetteranno Sir Scotty, Mikee e Alex. Questa perdita riapre automaticamente ricordi dolorosi legati a Scotty, un altro yorkshire terrier scomparso alcuni anni fa a causa di un tumore. La coreografa aveva parlato apertamente di quell'esperienza su Verissimo, spiegando come le cure per l'animale fossero state estenuanti e cariche di ansia. Non temeva gli esami, ma soffriva terribilmente per il male del suo amico a quattro zampe.

La scoperta del tumore grazie al sesto senso di Scotty

È proprio Scotty che aveva un ruolo centrale nella storia di salute di Carolyn, poiché fu lui a individuare la malattia. L'insegnante di ballo raccontò come il cane saltasse spesso sul suo seno sinistro, battendo il naso sul corpo con insistenza. Dopo aver palpato l'area, Carolin trovò un rigonfiamento che i medici confermarono essere un tumore aggressivo e di grandi dimensioni. Questa intuizione portò alla diagnosi e alla successiva mastectomia radicale, un evento che cambiò radicalmente la sua vita.

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I messaggi di vicinanza dagli amici celebri

Il dolore per la perdita di BB sta ricevendo un flusso costante di sostegno da parte di tanti amici e colleghi. Tra coloro che hanno inviato messaggi di vicinanza sui social network figurano nomi come Luca Favilla, Sabrina Salerno, Rossella Erra e Serena Bortone. Questa ondata di affetto dimostra quanto il legame tra Carolyn e i suoi animali domestici sia stato apprezzato dal suo giro di relazioni, trasformando il lutto privato in un momento di condivisione collettiva.

Il futuro e il tempo necessario per elaborare

Carolyn Smith ha annunciato di aver bisogno di tempo per abituarsi a questa partenza inaspettata e per elaborare il lutto. Nonostante la difficoltà di immaginare una nuova quotidianità senza BB, ha cercato conforto nella promessa di ritrovarsi in futuro. Con un toccante addio e l'affermazione di volerle bene per sempre, ha rivolto il suo pensiero alla nuova avventura che la cagnolina sta intraprendendo, lasciando nella mente dei lettori un ricordo indimenticabile del loro legame speciale.