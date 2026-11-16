Carolyn Smith piange per battuta scozzese mal interpretata su Ballando

La presidente di giuria Carolyn Smith piange in diretta per una battuta scozzese fraintesa sui social. Ivan Zazzaroni chiarisce la situazione.

La puntata di Ballando con le stelle andata in onda sabato 14 novembre su Rai 1 ha generato un acceso dibattito, concentrando l'attenzione sulle reazioni emotive di Carolyn Smith. La presidente di giuria è stata ripresa in lacrime subito dopo un'intervento polemico nei confronti dello stilista Mariotto. L'episodio ha scatenato una serie di commenti e precisazioni, portando alla luce il malinteso che ha causato la sua rabbia.

La polemica con Mariotto e la reazione

Il momento critico si è verificato quando Mariotto ha spruzzato un profumo addosso a Carolyn Smith, alludendo ironicamente a un cattivo odore in sua presenza. La presidente di giuria ha risposto con severità, affermando: Ho una risposta per lui riguardo al discorso puzza, ma mi cacciano dalla Rai. Ha poi aggiunto, rivolgendosi allo stilista: Quando il naso è troppo vicino a qualche parte del corpo è perché arriva da qualche parte. Queste parole sono state immediatamente fraintese.

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Le lacrime e il supporto dei colleghi

Immediatamente dopo la dichiarazione, Carolyn Smith è stata vista piangere sul set. Il suo pianto è stato consolato da figure storiche del programma, tra cui Giancarlo De Matteis, Alberto Matano e Milly Carlucci. La scena ha suscitato preoccupazione e curiosità tra gli spettatori, che hanno cercato di capire le ragioni di un'esplosione emotiva apparentemente improvvisa durante la trasmissione.

Il chiarimento di Ivan Zazzaroni

Ivan Zazzaroni è intervenuto per spiegare le vere motivazioni dietro le lacrime della collega. Ha scritto che Carolyn è scoppiata in pianto dalla rabbia quando le ha fatto presente che sui social network le sue parole erano state fraintese. Per Zazzaroni, la giudice ha voluto chiarire immediatamente di non aver voluto offendere, ma solo esprimere il suo disagio.

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Il proverbio scozzese mal interpretato

Zazzaroni ha fornito una traduzione letterale del significato della battuta, riferendosi a un celebre proverbio scozzese. Ha spiegato che Carolyn ha citato: He that sitneist the arse micht feel the stick. Questo detto colorito sottolinea che stare troppo vicini a una fonte di cattivo odore permette di sentirne l'alito. La giudice ha usato questa espressione per criticare l'atteggiamento di Mariotto nei confronti di Guillermo d'Urso.

La conferma della verità

Secondo la ricostruzione di Zazzaroni, non esistono altre versioni dei fatti. La precisazione serve a sgomberare il campo da qualsiasi dubbio: Carolyn Smith ha semplicemente voluto sottolineare la sgradevolezza dell'atteggiamento del collega. Il malinteso nato sui social ha innescato la reazione emotiva, trasformando una battuta umoristica in un momento di tensione per la presidente di giuria.