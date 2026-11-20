Una nuova carovana di 300 migranti attraversa il confine con il Messico, ignorando le minacce di Trump. Chiapas è il punto focale della crisi migratoria e della pressione diplomatica.

Una carovana di circa 300 migranti provenienti prevalentemente dall'America Centrale ha attraversato venerdì il confine con il Messico meridionale, dirigendosi verso nord. Questo movimento si verifica esattamente una settimana dopo che il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha minacciato l'imposizione di nuovi dazi al Messico se le autorità locali non avessero bloccato il flusso migratorio. L'ingresso è avvenuto nelle prime ore del giorno nella regione del Chiapas, area strategica per i transiti verso gli Stati Uniti.

Dettaglio dell'afflusso e divisione dei gruppi migratori

I migranti sono entrati in territorio messicano nelle prime ore di venerdì per unirsi a un gruppo più vasto di quasi 1.500 persone, formatosi la settimana precedente. Secondo una persona informata sulla situazione, la carovana originaria si è ormai divisa in almeno due distinte unità che si stanno muovendo attraverso le comunità meridionali di Arriaga e Tonalá, entrambe nello stato del Chiapas. Questo stato confina direttamente con il Guatemala ed è considerato un punto di ingresso chiave per chi cerca di raggiungere il confine nord.

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La nuova formazione rappresenta il settimo gruppo di migranti a varcare il confine del Chiapas nel corso dell'anno corrente. Il flusso continuo evidenzia la difficoltà delle autorità locali nel gestire l'entità dei movimenti, nonostante la pressione internazionale crescente esercitata dai governi nordamericani. I migranti continuano a spostarsi con l'obiettivo di procedere verso il nord del paese, ignorando le recenti tensioni diplomatiche.

Condizioni di viaggio e risposte delle istituzioni messicane

I migranti hanno riferito a Reuters che le autorità locali li avevano costretti a lasciare la città di Pijijiapan, situata a sud-est, dove avevano sperato di riposare per due giorni. Emerson, un cittadino honduregno di 26 anni che viaggia con la moglie e le figlie di uno e quattro anni, ha dichiarato: "Non gli importava che i bambini fossero stanchi; ci hanno cacciati tutti via e abbiamo dovuto continuare a camminare". Questa testimonianza descrive la durezza delle condizioni di viaggio imposte dall'applicazione delle norme locali.

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Parallelamente, Herson David Escalante, un altro cittadino honduregno, ha espresso la volontà di rimanere in Messico per lavorare fino alla fine del mandato di Donald Trump. Durante la marcia, Escalante ha esortato la presidente messicana Claudia Sheinbaum a non lasciarsi "manipolare" da Trump e a consentire ai migranti di rimanere nel paese. Queste dichiarazioni riflettono le speranze di molti migranti di trovare stabilità temporanea o permanente nel territorio messicano.

Il governo del Messico ha recentemente chiarito che i migranti in possesso di status legale possono permanere nel paese, mentre quelli senza documentazione adeguata saranno riferiti alle autorità migratorie per la valutazione dei casi. Tuttavia, l'Istituto Nazionale per la Migrazione del Messico non ha risposto immediatamente a una richiesta di commento riguardo alla nuova carovana di venerdì. Questa assenza di dichiarazione ufficiale lascia spazio a incertezze sulle procedure operative immediate.

Pressione diplomatica e misure proposte dagli Stati Uniti

La minaccia di Trump di raddoppiare i dazi sulle merci messicane se non si fosse fermata la carovana è stata l'evento scatenante delle recenti tensioni. Il responsabile della sicurezza delle frontiere statunitensi, Tom Homan, ha ulteriormente intensificato la pressione chiedendo al governo messicano di inviare truppe al confine con gli Stati Uniti e alla frontiera meridionale con il Guatemala. Queste richieste mirano a controllare il flusso migratorio con misure militari e doganali.

L'arrivo di questa settima carovana pone il Messico in una posizione delicata, di fronte alla necessità di bilanciare la pressione economica statunitense con le proprie politiche migratorie interne. La situazione nel Chiapas rimane critica, con il continuo movimento di gruppi attraverso Arriaga e Tonalá che dimostra la resilienza dei flussi migratori nonostante le minacce di sanzioni economiche. Gli sviluppi successivi dipenderanno dalle reazioni diplomatiche tra Washington e Città del Messico.