Carovana migrante Tapachula verso Stati Uniti dopo elezioni USA

Oltre 1.500 migranti partono da Tapachula per gli USA sperando in politiche più aperte, ma esperti avvertono di rischi e deportazioni.

Oltre millecinquecento migranti hanno intrapreso un viaggio a piedi attraverso il Messico meridionale, muovendosi verso nord con l'obiettivo finale di raggiungere gli Stati Uniti. La carovana, denominata "Dios con Nosotros" o "Dio con noi", è partita martedì dalla città di Tapachula, situata nello Stato del Chiapas, vicino al confine con il Guatemala. Questo movimento è stato accelerato dalle recenti vittorie elettorali dei Democratici nelle elezioni di medio termine negli Stati Uniti, avvenute la settimana scorsa.

Partenza da Tapachula e composizione del gruppo

Secondo una fonte del governo dello Stato del Chiapas, il gruppo è composto da circa 1.500 persone, tra cui numerose famiglie con bambini piccoli. I partecipanti viaggiano con i propri averi negli zaini, mentre i genitori portano i figli in braccio, nei passeggini o sulle spalle. Tapachula rappresenta da tempo un punto di transito cruciale per i migranti provenienti dall'America Centrale diretti verso il Nord America.

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Migliaia di individui sono rimasti bloccati in questa regione a causa delle restrizioni all'ingresso negli Stati Uniti e delle frequenti espulsioni. Qui segnalano una grave carenza di posti di lavoro, assistenza sanitaria e scuole. Nonostante la situazione difficile, molti migranti vedono nelle nuove dinamiche politiche statunitensi una possibilità di miglioramento delle loro condizioni di vita e di accesso ai diritti fondamentali.

Speranze legate alle elezioni americane e ostacoli politici

I migranti, prevalentemente originari dell'America Centrale, nutrono la speranza che il cambio di controllo del Congresso statunitense possa aprire nuove vie legali per vivere e lavorare negli Stati Uniti. I votanti hanno espresso un netto dissenso contro le politiche migratorie aggressive promosse dal Presidente Donald Trump, che hanno aumentato le operazioni di rastrellamento e arresto in diverse parti del paese.

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Cesar Sandoval, un cittadino nicaraguense di quarantasette anni precedentemente espulso dagli Stati Uniti pochi mesi fa, ha espresso ottimismo riguardo alla situazione. Ha dichiarato che potrebbe esserci una luce in fondo al tunnel, una via d'accesso grazie all'aiuto dei Democratici e, secondo le sue parole, con l'aiuto di Dio prima della partenza del gruppo.

Obiettivi del viaggio e testimonianze di trauma

L'obiettivo immediato della carovana è raggiungere Città del Messico, distante oltre mille chilometri, per cercare assistenza dal governo federale messicano e protezione durante il viaggio verso il confine degli Stati Uniti. Il percorso richiederà almeno diverse settimane di marcia, con i migranti che trasportano acqua per affrontare le alte temperature tipiche del sud del Messico.

Billy Noe Martinez, un migrante honduregno sopravvissuto al massacro di settantadue migranti nel Tamaulipas nel 2010, ha condiviso il suo desiderio di ottenere asilo negli Stati Uniti. Ha raccontato di aver vissuto un incubo per sedici anni e di non poter tornare in Honduras né rimanere in Messico, dove teme per la propria vita e ha testimoniato crimini atroci contro altri migranti.

Analisi degli esperti e prospettive future

Gli analisti avvertono che eventuali cambiamenti nelle politiche degli Stati Uniti difficilmente si realizzeranno rapidamente. Ivan Porraz, ricercatore presso il College of the Southern Border (Ecosur), ha sottolineato che finché Donald Trump rimarrà presidente, le deportazioni non cesseranno. Ha inoltre avvertito che i trafficanti di esseri umani potrebbero sfruttare la vulnerabilità dei migranti in questo periodo di transizione politica.