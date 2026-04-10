Carpaccio: L'icona culinaria nata all'Harry's Bar di Venezia

Un viaggio nel cuore della storia del carpaccio, nato all'Harry's Bar di Venezia, con la ricetta originale e i segreti dello chef Roberto Gatto. Un piatto iconico, versatile e amato in tutto il mondo.

Un piatto iconico, diffuso in tutto il mondo e ormai familiare, con una storia e una nascita ben precise che affondano le radici nell'atmosfera elegante dell' Harry's Bar di Venezia degli anni '50. L'idea geniale nacque dalla necessità di soddisfare un'esigenza medica, trasformandosi in un'opera d'arte culinaria che avrebbe fatto storia. Giuseppe Cipriani, il patron del celebre locale, creò questa prelibatezza per la contessa Amalia Nani Mocenigo, a cui il medico aveva prescritto carne cruda.

Per rendere il piatto più invitante e gustoso, Cipriani ebbe l'intuizione di tagliare sottilissime fette di manzo e di arricchirle con una salsa speciale, ispirandosi, guarda caso, ai colori e alle forme dei quadri di Vittore Carpaccio, esposti in una mostra in città. Da quel momento, il carpaccio divenne non solo un piatto, ma un vero e proprio simbolo di stile e raffinatezza, un'icona gastronomica che ha conquistato palati e cuori in ogni angolo del globo. Oggi, il termine 'carpaccio' è ampiamente utilizzato per indicare qualsiasi pietanza a base di ingredienti crudi e tagliati finemente, ma l'originale, quello ideato da Cipriani, resta un'esperienza unica e inimitabile. La ricetta classica, tramandata e custodita gelosamente, continua a deliziare i clienti dell'Hotel Cipriani a Venezia, dove lo chef Roberto Gatto guida la cucina e perpetua la tradizione, mantenendo vivo lo spirito di un piatto che è molto più di una semplice portata, un omaggio all'arte culinaria e alla capacità di trasformare un'esigenza in un capolavoro. \Per replicare la magia del carpaccio originale, lo chef Gatto svela i segreti della preparazione, a partire dalla scelta degli ingredienti. Il filetto di manzo, o in alternativa il controfiletto, deve essere di altissima qualità e privo di grasso. Un passaggio fondamentale è il trattamento della carne: per facilitare il taglio, si consiglia di mettere il filetto nel congelatore per una decina di minuti, in modo da rassodarlo leggermente. Una volta estratta, la carne va tagliata a fettine sottilissime, con l'aiuto di un coltello affilato o, in alternativa, di un'affettatrice. Le fettine vengono poi adagiate su carta oleata o carta da forno e, per renderle ancora più sottili, vengono delicatamente battute con un batticarne. La salsa, un elemento fondamentale del carpaccio, è la chiave del suo successo. Definiscono “salsa universale” perché la sua versatilità permette di accompagnare non solo il carpaccio, ma anche pesce, verdure e insalate. La preparazione della salsa richiede maestria e attenzione ai dettagli. Si parte dalla maionese fatta in casa, alla quale si aggiungono la salsa Worcestershire, qualche goccia di succo di limone fresco, senape e tabasco. Il brodo di manzo, aggiunto gradualmente, conferisce la consistenza desiderata, che deve essere semiliquida, fluida come uno yogurt, per poterla stendere delicatamente sulla carne. Il tocco finale è l'arte di decorare il piatto: striscioline, puntini, o altri piccoli disegni, che rendono il carpaccio un'opera d'arte culinaria. \Il carpaccio, un piatto senza tempo, si adatta a ogni occasione e a ogni palato. Come un paio di jeans, sta bene con tutto. Facile da preparare, anche in anticipo, può essere conservato in frigorifero fino al momento di condirlo e guarnirlo. La sua versatilità lo rende perfetto per innumerevoli varianti, con l'aggiunta di ingredienti come sedano, tartufo, carciofi o scaglie di grana. Chef Gatto sottolinea come il carpaccio sia diventato un classico della cucina italiana, un piatto che non passa mai di moda e che continua a conquistare nuovi estimatori. La sua semplicità, la sua freschezza e la sua eleganza lo rendono un'opzione ideale per un pranzo leggero, un antipasto raffinato o una cena conviviale. Il carpaccio è un omaggio alla creatività culinaria, alla capacità di trasformare un ingrediente semplice in un'esperienza gastronomica indimenticabile, un piatto che incarna l'essenza della cucina italiana, fatta di tradizione, passione e amore per il cibo





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