Carpaccio: Un Viaggio nel Gusto tra Storia e Tradizione

Un approfondimento sulla storia e la preparazione del carpaccio, un piatto iconico nato a Venezia. Dalla sua origine all'Harry's Bar, alla ricetta originale dello chef Roberto Gatto, passando per i segreti del taglio della carne e della salsa universale, un'esplorazione completa di questo classico della cucina italiana.

Un piatto iconico, diffuso in tutto il mondo e ormai familiare, con una storia e una nascita ben precise che affondano le radici nell'eleganza di Venezia . Siamo negli anni Cinquanta, all' Harry's Bar , un luogo simbolo di raffinatezza, dove il patron Giuseppe Cipriani, mosso dalla necessità di soddisfare la richiesta della contessa Amalia Nani Mocenigo, costretta dal medico a consumare carne cruda per combattere l'anemia, crea un piatto rivoluzionario.

Decide di tagliare fettine di manzo sottilissime, quasi trasparenti, e di decorarle con una salsa sapientemente dosata per donare sapore e colore, ispirandosi all'arte di Vittore Carpaccio, pittore veneziano rinomato per i suoi dipinti dai colori vibranti. Nasce così il carpaccio, un piatto che, pur avendo subito diverse interpretazioni, conserva ancora oggi l'essenza della sua origine, un omaggio all'arte culinaria e alla creatività. Da semplice rimedio medico, il carpaccio si trasforma in un'esperienza gastronomica unica, diventando un'icona di stile e di gusto, un simbolo di Venezia che conquista il mondo. La ricetta originale, custodita gelosamente, è ancora oggi un segreto ben preservato, tramandato con cura per garantire che l'autenticità del piatto rimanga intatta. \Per assaporare il vero carpaccio, ci siamo rivolti allo chef Roberto Gatto, guida del ristorante dell'Hotel Cipriani a Venezia, dove questo piatto leggendario continua ad essere il più ordinato e amato da clienti provenienti da ogni angolo del globo. La preparazione richiede pochi e semplici ingredienti, ma la maestria dello chef sta nel rispetto delle proporzioni e nella meticolosa attenzione ai dettagli. Gli ingredienti per quattro persone includono 500 grammi di filetto di manzo, 300 grammi di maionese fatta in casa, 50 grammi di senape, circa 2 decilitri di brodo di manzo, 1 decilitro di salsa Worcestershire, un grammo di tabasco, il succo di un limone spremuto al momento, sale e pepe macinato fresco. Il segreto per ottenere un carpaccio perfetto risiede nella scelta della carne, preferibilmente filetto o controfiletto molto magro, e nella tecnica di taglio. Per facilitare l'operazione, lo chef consiglia di mettere la carne in congelatore per una decina di minuti, in modo da rassodarla leggermente. Successivamente, si procede al taglio delle fettine, che devono essere sottilissime, utilizzando un coltello ben affilato o un'affettatrice. Le fettine vengono poi adagiate su carta oleata o carta da forno e battute delicatamente con il batticarne per renderle ancora più sottili. \Una volta preparate le fettine, si passa alla realizzazione della salsa universale, così chiamata per la sua versatilità. In una ciotola, si mescola la maionese con la salsa Worcestershire, qualche goccia di succo di limone, la senape e il tabasco, aggiungendo brodo di manzo fino a ottenere la consistenza desiderata, semiliquida, simile a quella di uno yogurt. La salsa viene poi versata sulle fettine di carne, decorando il piatto a piacere con strisce, puntini o altri motivi. L'estetica gioca un ruolo fondamentale, trasformando il carpaccio in un'opera d'arte culinaria. Lo chef sottolinea che la presentazione del piatto è importante tanto quanto il sapore, creando un'esperienza visiva oltre che gustativa. Il carpaccio, un piatto semplice ma elegante, si presta a molteplici interpretazioni e variazioni, adattandosi a ogni occasione. Può essere arricchito con sedano, tartufo, carciofi, scaglie di grana, offrendo sempre un'esperienza di gusto unica e appagante. Come sottolinea lo chef, il carpaccio è come un paio di jeans: versatile e sempre attuale, un classico intramontabile che conquista tutti





repubblica / 🏆 32. in İT We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Carpaccio Ricetta Venezia Harry's Bar Chef Roberto Gatto

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Gwyneth Paltrow: recensione della biografia non autorizzata, una storia epicaEsce l'8 aprile Gwyneth Paltrow, biografia non autorizzata, che racconta come mai veneriamo una persona che tra atteggiamenti classisti e frasi politicamente scorrette dovrebbe risultarci antipatica

Read more »

La tendenza dei patch per i brufoli da indossare (e postare) come Justin e Hailey BieberCura della pelle in viaggio.

Read more »

Lo sciopero dei voli complica il viaggio della Torres verso Pineto: partenza anticipataUn cambio di programma imprevisto ha modificato l’avvicinamento della Torres alla trasferta di Pineto, senza però incidere sul morale del gruppo guidato da Greco, atteso da una sfida importante in

Read more »

La ricetta perfetta: il carpaccio alla CiprianiI consigli dello chef Roberto Gatto che al ristorante dell’hotel a Venezia prepara un piatto amato dai clienti di tutto il mondo

Read more »

Carpaccio: L'icona culinaria nata all'Harry's Bar di VeneziaUn viaggio nel cuore della storia del carpaccio, nato all'Harry's Bar di Venezia, con la ricetta originale e i segreti dello chef Roberto Gatto. Un piatto iconico, versatile e amato in tutto il mondo.

Read more »

Il peggior attacco hacker della storia della CinaDieci petabyte trafugati negli ultimi mesi al Nation Supercomputing Center di Tianjin, località portuale non distante da Pechino. Una sorta di 'Fort Knox' dei dati elettronici sensibili

Read more »