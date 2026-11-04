IT
Advertisement
Crime

Carpi, 29enne in carcere per violenza sessuale ai danni di una 18enne

Today_it#12 in Italia
Carpi, 29enne in carcere per violenza sessuale ai danni di una 18enne
Violenza Sessuale · Carpi · Procura Di Modena
Advertisement

Un 29enne è stato fermato a Carpi, nel Modenese, per violenza sessuale su una ragazza di 18 anni. Il gip ha convalidato il fermo e disposto la custodia cautelare in carcere.

Un uomo di 29 anni è stato sottoposto a fermo di indiziato di delitto dalla Polizia di Stato con l'accusa di violenza sessuale ai danni di una ragazza di 18 anni. I fatti sono avvenuti a Carpi, nel Modenese, lo scorso 24 ottobre. Il gip ha convalidato il fermo e ha disposto la custodia cautelare in carcere per il 29enne.

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, la violenza è avvenuta mentre la giovane stava tornando a casa a piedi lungo una strada del centro cittadino. Il provvedimento riguarda un caso che la Polizia di Stato ha affrontato con indagini coordinate dalla procura di Modena.

Also readChi è Simone Lontani, il 18enne attaccante del Parma: super goal all'Atalanta, è già il quinto stagionale

Ricostruzione della violenza sessuale a Carpi

Secondo la ricostruzione, il 29enne avrebbe avvicinato la 18enne mentre lei percorreva a piedi una strada del centro di Carpi per rientrare a casa. Dopo averla afferrata per un braccio, l'uomo avrebbe poi palpeggiato la ragazza.

La giovane è riuscita ad allontanarsi grazie all'intervento di un automobilista di passaggio. L'uomo alla guida, accortosi di quanto stava accadendo, l'ha soccorsa e accompagnata dal padre, che ha rappresentato il primo punto di sicurezza per la vittima dopo l'aggressione.

Advertisement

Il fatto è quindi emerso grazie alla reazione di un cittadino presente sul posto e alla denuncia della stessa vittima. Le condotte descritte restano, al momento, una ricostruzione che dovrà essere verificata nelle sedi competenti.

Indagini della procura di Modena e del commissariato

Le indagini sono state coordinate dalla procura di Modena e condotte dagli agenti del commissariato di Carpi, che hanno individuato il 29enne come autore della violenza. Il lavoro investigativo si è sviluppato a partire dalle prime informazioni raccolte sul luogo dei fatti.

Un elemento decisivo è stato rappresentato dalle testimonianze acquisite nel corso degli accertamenti. Anche l'individuazione fotografica effettuata dalla 18enne ha contribuito a orientare le indagini verso l'uomo poi fermato.

Grazie a questi elementi, gli investigatori hanno potuto acquisire quelli che nel provvedimento vengono definiti gravi indizi di colpevolezza a carico del 29enne. Il testo diffuso non riporta dichiarazioni dell'indagato in merito alle accuse.

Advertisement

Convalida del fermo e custodia cautelare in carcere

Il giudice per le indagini preliminari ha convalidato il fermo eseguito dalla Polizia di Stato e ha disposto la custodia cautelare in carcere per il 29enne. La misura è stata adottata sulla base degli indizi raccolti dagli investigatori.

La decisione del gip segna il passaggio da una fase di fermo a una misura cautelare detentiva, che resta in vigore secondo quanto stabilito dal provvedimento. Nelle prossime fasi del procedimento, la procura di Modena dovrà proseguire l'attività d'indagine e gli eventuali sviluppi saranno seguiti dagli organi giudiziari competenti.

Il caso riguarda una giovane di 18 anni e una comunità cittadina, quella di Carpi, dove la vicenda è avvenuta in pieno centro. La ragazza è stata assistita dal padre subito dopo i fatti, mentre gli investigatori hanno proseguito gli accertamenti per definire il quadro delle responsabilità.

Today_it#12 in Italia

Abbiamo riassunto questa notizia in modo che tu possa leggerla velocemente. Se sei interessato alla notizia puoi leggere il testo completo qui.

Violenza Sessuale Carpi Procura Di Modena Commissariato Di Carpi Polizia Di Stato Gip Custodia Cautelare

More on Crime

See all

Tromba d'aria Castellaneta Marina: danni lido Trocadero e pilastri sfondano casa

Una violenta tromba d'aria ha devastato il lido Trocadero a Castellaneta Marina. Pilastri metallici hanno sfondato finestre mentre i volontari di Nita Ambiente intervengono per la messa in sicurezza.

leggoit

Ultime Notizie · Italia

See all
Up nextTromba d'aria Castellaneta Marina: danni lido Trocadero e pilastri sfondano casa