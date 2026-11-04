Carpi, 29enne in carcere per violenza sessuale ai danni di una 18enne

Un 29enne è stato fermato a Carpi, nel Modenese, per violenza sessuale su una ragazza di 18 anni. Il gip ha convalidato il fermo e disposto la custodia cautelare in carcere.

Un uomo di 29 anni è stato sottoposto a fermo di indiziato di delitto dalla Polizia di Stato con l'accusa di violenza sessuale ai danni di una ragazza di 18 anni. I fatti sono avvenuti a Carpi, nel Modenese, lo scorso 24 ottobre. Il gip ha convalidato il fermo e ha disposto la custodia cautelare in carcere per il 29enne.

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, la violenza è avvenuta mentre la giovane stava tornando a casa a piedi lungo una strada del centro cittadino. Il provvedimento riguarda un caso che la Polizia di Stato ha affrontato con indagini coordinate dalla procura di Modena.

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Ricostruzione della violenza sessuale a Carpi

Secondo la ricostruzione, il 29enne avrebbe avvicinato la 18enne mentre lei percorreva a piedi una strada del centro di Carpi per rientrare a casa. Dopo averla afferrata per un braccio, l'uomo avrebbe poi palpeggiato la ragazza.

La giovane è riuscita ad allontanarsi grazie all'intervento di un automobilista di passaggio. L'uomo alla guida, accortosi di quanto stava accadendo, l'ha soccorsa e accompagnata dal padre, che ha rappresentato il primo punto di sicurezza per la vittima dopo l'aggressione.

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Il fatto è quindi emerso grazie alla reazione di un cittadino presente sul posto e alla denuncia della stessa vittima. Le condotte descritte restano, al momento, una ricostruzione che dovrà essere verificata nelle sedi competenti.

Indagini della procura di Modena e del commissariato

Le indagini sono state coordinate dalla procura di Modena e condotte dagli agenti del commissariato di Carpi, che hanno individuato il 29enne come autore della violenza. Il lavoro investigativo si è sviluppato a partire dalle prime informazioni raccolte sul luogo dei fatti.

Un elemento decisivo è stato rappresentato dalle testimonianze acquisite nel corso degli accertamenti. Anche l'individuazione fotografica effettuata dalla 18enne ha contribuito a orientare le indagini verso l'uomo poi fermato.

Grazie a questi elementi, gli investigatori hanno potuto acquisire quelli che nel provvedimento vengono definiti gravi indizi di colpevolezza a carico del 29enne. Il testo diffuso non riporta dichiarazioni dell'indagato in merito alle accuse.

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Convalida del fermo e custodia cautelare in carcere

Il giudice per le indagini preliminari ha convalidato il fermo eseguito dalla Polizia di Stato e ha disposto la custodia cautelare in carcere per il 29enne. La misura è stata adottata sulla base degli indizi raccolti dagli investigatori.

La decisione del gip segna il passaggio da una fase di fermo a una misura cautelare detentiva, che resta in vigore secondo quanto stabilito dal provvedimento. Nelle prossime fasi del procedimento, la procura di Modena dovrà proseguire l'attività d'indagine e gli eventuali sviluppi saranno seguiti dagli organi giudiziari competenti.

Il caso riguarda una giovane di 18 anni e una comunità cittadina, quella di Carpi, dove la vicenda è avvenuta in pieno centro. La ragazza è stata assistita dal padre subito dopo i fatti, mentre gli investigatori hanno proseguito gli accertamenti per definire il quadro delle responsabilità.