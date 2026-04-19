Carrarese-Pescara 2-2: Giallorossi rimontano, ma Bouah nel finale gela gli abruzzesi

Partita emozionante allo Stadio dei Marmi dove Carrarese e Pescara si dividono la posta in palio con un pirotecnico 2-2. Dopo il vantaggio iniziale dei toscani con Distefano, Letizia e Acampora completano la rimonta per il Pescara. Bouah nel finale pareggia i conti per la Carrarese.

Un pareggio combattuto e ricco di emozioni ha caratterizzato l'incontro tra Carrarese e Pescara , terminato con un complessivo 2-2 allo Stadio dei Marmi. La Carrarese era partita bene, sbloccando il punteggio al 19° minuto grazie a una splendida rete di Distefano, che ha dimostrato freddezza sotto porta. Il gol ha dato slancio alla squadra di casa, ma il Pescara , determinato a ottenere un risultato positivo per la propria lotta salvezza, non si è perso d'animo.

A quindici minuti dal vantaggio dei toscani, il Pescara ha trovato la forza di reagire. Letizia, ispirato da un gesto tecnico alla Insigne, ha realizzato una perla di rara bellezza, con un tiro a giro imparabile che ha ristabilito la parità. Questo gol ha riacceso le speranze del Pescara e ha dimostrato la resilienza della squadra abruzzese. La partita, dunque, si è mantenuta su un filo sottile, con entrambe le squadre desiderose di prevalere. La ripresa ha visto il Pescara completare la sua rimonta. Al sessantesimo minuto, Acampora, con un'abile tap-in su un cross perfettamente eseguito, ha siglato il gol del sorpasso, portando il Pescara in vantaggio per 2-1. A questo punto, la squadra allenata da Calabro sembrava vicina a conquistare una vittoria fondamentale per la propria classifica, quasi assaporando il gusto della fuga salvezza. Il Pescara ha addirittura sfiorato il terzo gol, colpendo un palo con Meazzi in un momento di grande pressione offensiva. Tuttavia, il destino del match era ancora da scrivere. A soli sei minuti dal novantesimo, la Carrarese ha trovato la forza di reagire per l'ennesima volta. Una zuccata imperiosa di Bouah, su calcio d'angolo battuto da Rouhi, ha siglato il gol del definitivo 2-2, sancendo un pareggio che ha accontentato entrambe le compagini, seppur con motivazioni diverse. Questo risultato porta la Carrarese a quota 43 punti in classifica, raggiungendo l'Avellino e piazzandosi a un solo punto dall'ottavo posto, presidiato dal Cesena. Per il Pescara, invece, questo punto è fondamentale per non mollare la presa sul fondo della classifica, agganciando a 33 punti lo Spezia e, in attesa di altri risultati, anche la Reggiana. La giornata, tuttavia, non è ancora finita. Alle 17.15 si giocherà il match tra Padova e Reggiana, mentre a chiudere la 35ª giornata sarà un altro scontro diretto per la salvezza tra Empoli ed Entella, in programma alle 19.30. Questi ulteriori incontri potrebbero ridisegnare ulteriormente la classifica nelle zone cruciali del campionato. L'andamento della partita ha evidenziato la determinazione di entrambe le squadre e la loro capacità di reagire alle avversità. La Carrarese ha dimostrato carattere nel trovare il pareggio nel finale, mentre il Pescara ha confermato di avere le qualità per competere e portare a casa punti preziosi, anche in trasferta. Il gol di Distefano ha aperto le danze con un'azione ben congegnata, ma Letizia ha risposto con una magia che ha lasciato il pubblico senza fiato. La rimonta del Pescara con Acampora ha poi aggiunto ulteriore pepe all'incontro, prima che Bouah sigillasse il risultato con una deviazione di testa impeccabile su calcio piazzato. La sequenza dei gol riflette l'equilibrio e l'intensità della contesa, dove ogni episodio ha avuto il suo peso. La Carrarese, forte del supporto casalingo, ha cercato di imporre il proprio gioco fin dall'inizio, ma il Pescara ha saputo adattarsi e trovare le contromisure. La fase difensiva di entrambe le squadre ha avuto alti e bassi, permettendo alle rispettive attaccanti di farsi trovare pronte sotto porta. Il gol del 2-1 del Pescara è arrivato in un momento psicologicamente importante, dopo che la Carrarese aveva mostrato segni di ripresa. La reazione finale della Carrarese, però, ha confermato la sua volontà di non cedere e di lottare su ogni pallone fino al triplice fischio. Il tecnico della Carrarese, al di là del risultato, avrà certamente visto segnali incoraggianti dalla prestazione dei suoi uomini, capaci di recuperare uno svantaggio e di strappare un punto in extremis. Allo stesso modo, il Pescara non può che essere soddisfatto della prestazione, dimostrando carattere e capacità di soffrire e reagire, elementi fondamentali in questa fase delicata della stagione. Il campionato si dimostra sempre più incerto, con la lotta salvezza e quella per i playoff che si infuocano ad ogni giornata. La 35ª giornata promette ancora colpi di scena, con le partite in programma che potrebbero avere un impatto significativo sulla classifica generale. Il pareggio tra Carrarese e Pescara è solo uno dei tanti tasselli di un puzzle ancora tutto da definire. La capacità di rimanere concentrati e di sfruttare al meglio le occasioni sarà la chiave per il successo delle squadre da qui alla fine del torneo. L'atteggiamento mostrato da entrambe le compagini in questa partita sarà un buon punto di partenza per i prossimi impegni. La qualità dei singoli, unita alla solidità del collettivo, emergerà in queste ultime settimane di competizione





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