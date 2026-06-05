Carrello anteriore di un Boeing 787 della Lufthansa collassa a Francoforte: feriti e indagine del BFU

Aeroporto di Francoforte, 4 giugno 2026 - Il carrello anteriore di un Boeing 787-9 operato da Lufthansa crolla al gate, ferendo membri dell'equipaggio e del personale di terra. Il BFU avvia un'indagine con rapporto intermedio previsto in otto settimane e quello finale entro un anno. La compagnia conferma che le operazioni proseguiranno, mentre le autorità gestiscono l'emergenza.

Un Boeing 787 della Lufthansa è stato al centro di un allarme all'aeroporto di Francoforte dopo che, poco prima della partenza, il carrello anteriore è collassato improvvisamente.

L'evento, verificatosi alle 12:45 (1045 GMT) di giovedì 4 giugno, ha richiesto l'intervento immediato di numerosi veicoli di emergenza, tra ambulanze, vigili del fuoco e squadre di soccorso. L'aereo, previsto per il volo LH450 con destinazione Los Angeles, non aveva ancora imbarcato i passeggeri quando il guasto è stato scoperto.

Il collapse del carrello anteriore ha provocato la caduta di parti della struttura dell'ogiva, generando una nube di detriti metallici che ha coinvolto diversi membri dell'equipaggio di volo e il personale di terra. Diversi operatori sono stati feriti lievemente: il rapporto preliminare dell'azienda indica che due dipendenti della Lufthansa sono stati ricoverati per brevi controlli medici e hanno potuto fare ritorno a casa nello stesso pomeriggio, mentre altri membri dell'equipaggio hanno ricevuto trattamenti di primo soccorso sul posto.

Le autorità aeroportuali hanno prontamente chiuso l'area di imbarco e hanno evacuato i passeggeri in attesa, garantendo che non vi fossero rischi di ulteriori danni o di contaminazione dell'aeromobile. Il corpo investigativo tedesco, il Federal Bureau of Aircraft Accident Investigation (BFU), ha avviato immediatamente un'indagine tecnica per capire le cause del cedimento del carrello.

Un portavoce del BFU ha dichiarato che il primo rapporto intermedio dovrebbe essere disponibile entro circa otto settimane, mentre una valutazione finale, comprensiva di raccomandazioni operative, sarà completata entro un anno. Gli ispettori del BFU esamineranno le registrazioni di manutenzione dell'aereo, la cronologia dei controlli di sicurezza e i dati dei sensori a bordo per identificare eventuali difetti strutturali o errori procedurali.

Il Boeing 787-9, modello relativamente nuovo nella flotta della Lufthansa, era stato introdotto nell'ambito di una strategia più ampia di modernizzazione e riduzione dell'impatto ambientale. La compagnia aerea, che sta gradualmente sostituendo gli aerei meno efficienti con velivoli più leggeri e a minor consumo di carburante, dovrà ora affrontare le implicazioni di un guasto così grave su un aeromobile di ultima generazione.

Nel frattempo, i dirigenti della Lufthansa hanno rilasciato una nota di comunicazione in cui esprimono profondo rammarico per l'incidente e assicurano che la sicurezza dei dipendenti e dei passeggeri è la priorità assoluta. Hanno confermato che le operazioni di volo continueranno senza interruzioni significative, ma che i voli successivi saranno monitorati con particolare attenzione.

L'aeroporto di Francoforte, uno dei più trafficati hub europei, ha attivato i protocolli di gestione delle emergenze e ha collaborato strettamente con le forze dell'ordine, i soccorritori e i rappresentanti dell'industria aeronautica per garantire una risposta coordinata e rapida. Il caso solleva nuovamente interrogativi sul monitoraggio continuo della salute strutturale degli aerei, soprattutto in vista di un aumento dell'uso di velivoli a fusoliera larga come il 787, e potrebbe influenzare le future decisioni di acquisto e manutenzione di compagnie aeree di tutto il mondo





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