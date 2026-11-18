Carri armati israeliani avanzano nella Striscia di Gaza, violando il cessate il fuoco del 2025. Hamas denuncia l'escalation mentre il Board of Peace segnala il fallimento degli accordi.

I carri armati israeliani sono avanzati mercoledì nell'area centrale della Striscia di Gaza, segnando un'escalation significativa delle tensioni in una regione che dovrebbe essere stabile grazie al cessate il fuoco del 2025. Testimoni oculari hanno confermato che i veicoli corazzati si sono mossi lungo la principale strada di Salahudeen, a ovest della Linea Gialla, il confine che delimita i due terzi del territorio sotto controllo israeliano da oltre un anno.

Dettagli dell'Operazione Militare e delle Vittime

L'esercito israeliano ha giustificato la mossa dichiarando che le sue forze stavano prendendo di mira specificamente le infrastrutture di Hamas nelle zone non controllate dal suo esercito. Durante le operazioni, un attacco aereo eseguito nei pressi del raid terrestre ha causato la morte di una persona, secondo quanto riferito dal personale medico palestinese. Questo evento si è aggiunto a un bilancio già drammatico, poiché i soccorritori hanno confermato che l'esercito israeliano ha ucciso altre due persone in incidenti separati avvenuti mercoledì mattina a Deir al-Balah e nella città di Gaza.

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Posizioni Contraddittorie di Israele e Hamas

Israele ha negato di essere a conoscenza di incidenti verificatisi a Deir al-Balah, affermando che l'operazione mirava esclusivamente a colpire un militante nella parte meridionale di Gaza. Hamas, d'altra parte, ha accusato Israele di tentare deliberatamente di far fallire l'accordo di cessate il fuoco mediato dagli Stati Uniti, definendo l'avanzata dei carri armati e le evacuazioni forzate delle case a nordest del campo di Nuseirat come una violazione flagrannte degli accordi. Per Hamas, questa mossa dimostra che Israele sta rinviando ai suoi impegni presi in sede internazionale.

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Impatto sulla Popolazione e Prossimi Passi

L'impatto sulla popolazione civile è stato immediato e grave, con testimoni che riportano come il raid israeliano, accompagnato da spari e colpi di mortaio, abbia costretto diverse famiglie che si trovavano nei rifugi vicini a fuggire per mettersi in salvo. Il Board of Peace, l'organismo che supervisiona il piano del presidente degli Stati Uniti Donald Trump per porre fine alla guerra, ha recentemente accusato sia Israele che Hamas di non aver soddisfatto i loro impegni, lasciando la popolazione di Gaza in condizioni disperate e il cessate il fuoco a rischio di collasso.

Statistiche Recenti e Contesto Storico

Il rapporto di 12 pagine del Board of Peace, presentato al Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite come suo secondo intervento da quando il cessate il fuoco sostenuto dagli Stati Uniti è entrato in vigore tredici mesi fa, evidenzia una situazione che non mostra segni di miglioramento sostanziale. Le autorità sanitarie di Gaza riportano che almeno 1.600 palestinesi sono stati uccisi dall'inizio del cessate il fuoco, mentre l'esercito israeliano conferma che cinque soldati israeliani sono morti durante il periodo. Il bilancio totale della campagna militare, iniziata dopo l'attacco di Hamas del 7 ottobre 2023 che causò circa 1.200 morti in Israele, supera i 74.000 palestinesi.