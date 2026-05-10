Carriera, rimpianti e grandi amori: Katia Ricciarelli racconta tutto a Domenica In

In questa intervista a Domenica In, Katia Ricciarelli ripercorre la sua carriera e parla del suo amore per Pippo Baudo. Anche il ricordo della mamma è toccante e parla di positività e libertà.

Carriera, rimpianti e grandi amori. Katia Ricciarelli si racconta a tutto tondo a Domenica In: partendo dalla sua carriera, passando al ricordo della mamma e fino al matrimonio con Pippo Baudo.

"Oggi canto quello che riesco a cantare, ho vissuto tanti periodi bellissimi. Cosa posso chiedere di più dalla vita?

", dichiara alla conduttrice Mara Venier. Il ricordo di Pippo Baudo Il mondo dello spettacolo permette a Katia Ricciarelli di conoscere due grandi amori: José Carreras e Pippo Baudo.

"Pippo è stato l'amore più grande - confessa in diretta - dopo di lui ho avuto solo flirt. Non ho mai avuto voglia di avere un uomo dentro casa o di andare a vivere da un altro. Oggi ho un cagnolino come fidanzato". Dopo la morte del conduttore, c'è un po' di amaro in bocca: "Alla fine avevo dimenticato anche il suo numero, ma lui sapeva dov'era e non mi ha mai cercata.

C'è stato un grande abbandono, ma mi sarebbe piaciuto invecchiare con lui". L'artista ricorda anche le difficoltà avute nel cercare di diventare mamma.

"Mentre cercavo di avere un figlio, i fotografi mi hanno perseguitata - continua - poi abbiamo smesso di tentare. Non bisogna insistere per diventare genitori, perché dopo è difficile avere delle tenerezze con l'altro". Il ricordo della mamma Katia Ricciarelli, però, ha avuto la fortuna di aver avuto una grande mamma.

"Le piaceva stare vicino ai giovani, era una donna bellissima - conclude - era contenta dei miei successi, ma le dava fastidio il fatto che non avessi tempo per la famiglia. Mi diceva che le mancavo, ma non mi ha mai forzata. Mi ha sempre lasciata libera di scegliere"





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