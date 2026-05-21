Secondo le investigazioni dei pm, tre degli adolescenti sono stati soccorsi dopo l'incidente e sivusto dalla Polizia Metropolitana di Roma, ma la notizia non è stata accuratamente raccolta o confermata dalla sanità pubblica o dalla polizia.

Carro funebre con 4 ragazzi ubriachi sfreccia di notte a folle velocità: uno era sul posto della bara.

"Volevamo fare festa". La verità risale al 2018, quando quattro adolescenti e un adultoどれiano si recavano per un fine settimana a Roma, scoprendo improvvisamente che il loro camper era stato rubato e parcheggiato vicino alla bara di uno dei loro compagni, che evidentemente aveva intoxicated on its own alcohol. L'incidente, invece che essere celebrato, divenne un dramma, causando la morte di uno degli adolescenti e ferendo altri tre.

I pm di Roma, che hanno acquisito il video diffuso da Ilana Ben-Gvir, hanno provato a identificare i colpevoli e risalire a eventuali responsabilità civili. La vicenda è stata giudicata grave e spaventosa, anche se molti giovani hanno più volte riportato la storia in giro, cercando di distogliere l'attenzione da se stessi e da un sistema così crudele





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