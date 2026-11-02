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Carta Acquisti e Assegno Unico: Date e Importi degli Acconti 2026

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Carta Acquisti e Assegno Unico: Date e Importi degli Acconti 2026
Carta Acquisti · Assegno Unico · Inps
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Scopri quando arriva la Carta Acquisti con 500 euro e l'acconto dell'Assegno Unico. Tutte le date, i requisiti ISEE e le regole per i beneficiari italiani nel 2026.

Le date ufficiali per l'erogazione dei principali sostegni economici statali a favore delle famiglie italiane sono state definite con precisione dal Ministero dell'Agricoltura e dalla Sicurezza Sociale. A partire dal 4 novembre inizierà l'accredito dei 500 euro della Carta dedicata all'acquisto di generi alimentari, mentre il 19 novembre sarà previsto il versamento delle somme relative all' assegno unico e universale. Questo intervento mira a garantire un supporto concreto alle nuclei familiari più vulnerabili, distribuendo risorse per almeno un mese di spesa gratuita o integrativa.

Requisiti e Autovalutazione Inps per la Carta

Il sostegno alla spesa alimentare è destinato a un numero preciso di beneficiari su scala nazionale: esattamente 1.177.597 famiglie. I nuclei vengono individuati automaticamente dall'Inps tramite criteri di priorità rigorosi, senza necessità di una richiesta attiva preliminare per chi già rientra nei parametri. Per accedere al contributo, è necessario che il nucleo familiare sia composto da almeno tre membri, di cui almeno uno sia minorenne.

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Il parametro economico fondamentale è l'Indicatore della Situazione Economica Equivalent, che deve essere inferiore a 15.000 euro. Inoltre, i richiedenti non devono essere in possesso di altri strumenti di inclusione sociale o di sostegno alla povertà equivalenti. Questa procedura automatica garantisce trasparenza e velocità, riducendo i tempi di attesa per le famiglie che si trovano in condizioni di maggiore fragilità economica nel paese.

Modalità di Erogazione e Nuovi Accrediti

Per le famiglie già in possesso della carta e che mantengono i requisiti di accesso, l'accredito dei 500 euro avverrà in modo totalmente automatico il 4 novembre. Saranno destinatari di un secondo accredito identico, sempre di 500 euro, durante il mese di aprile. Quest'anno, grazie a un intervento specifico in ambito finanziario, le famiglie beneficiarie hanno ricevuto un totale di 1.000 euro distribuiti nell'arco di sei mesi, un importo significativo per la loro stabilità finanziaria.

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I cittadini che accedono alla misura per la prima volta riceveranno una comunicazione ufficiale specifica. Dovranno recarsi presso un ufficio postale per ritirare la carta fisica e procedere alla sua attivazione entro la metà di dicembre. È fondamentale effettuare un primo acquisto prima di tale scadenza per confermare l'effettiva utilizzazione del beneficio assegnato dallo Stato.

Oggetti Acquistabili e Sconti nei Negozi

Per evitare la decadenza dal beneficio, è obbligatorio effettuare almeno un primo acquisto entro il 16 dicembre 2026. I prodotti ammissibili sono rigorosamente generi alimentari di prima necessità. Tra questi figurano carne, pesce, latte e derivati, uova, oli vegetali, ortaggi, prodotti di panetteria freschi, pasta, miele, zucchero, caffè e bevande analcoliche. Sono espressamente esclusi gli alcolici e tutti i prodotti non alimentari.

La misura è supportata da convenzioni con le principali insegne della grande distribuzione organizzata. I marchi aderenti includono Federdistribuzione, Ancc Coop, Ancd Conad e Lidl. I possessori della carta potranno usufruire di uno sconto dedicato del 15% sugli acquisti effettuati. Tale sconto è cumulabile con le altre promozioni in corso presso i punti vendita aderenti, ampliando il potere d'acquisto delle famiglie.

Accredito Assegno Unico e Finestre Temporali

Parallelamente alla carta alimentare, prosegue il sostegno economico per i figli a carico attraverso l'assegno unico e universale. Questo beneficio viene erogato mensilmente dall'Inps per ogni figlio fino al compimento dei 21 anni, rispettando determinate condizioni. Non vi sono limiti di età per i figli con disabilità, garantendo un sostegno continuativo e adeguato alle loro esigenze specifiche nel lungo termine.

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Le finestre temporali per l'accredito del mese di novembre sono state stabilite con precisione. Giovedì 19 e venerdì 20 novembre 2026 riceveranno il pagamento i beneficiari con domanda già attiva e senza variazioni di importo o composizione del nucleo familiare rispetto ai mesi precedenti. Dal 24 al 30 novembre invece, il pagamento arriverà a chi ha presentato una nuova domanda o ha subito un ricalcolo, dovuto per esempio alla variazione dell'ISEE o alla nascita di un nuovo figlio.

Dichiarazioni del Ministro e Obiettivi della Misura

Francesco Lollobrigida, ministro dell'Agricoltura, ha spiegato la filosofia dietro questa scelta di trasparenza durante un'intervista a Rtl 1025. Ha sottolineato che l'obiettivo è mettere in condizione le famiglie di avere circa un mese di spesa gratuito, riducendo il carico economico sulle economie domestiche più colpite dall'inflazione. La misura rappresenta un intervento diretto e mirato per proteggere i diritti fondamentali alla nutrizione.

Lo scopo della politica economica è duplice: aiutare le famiglie italiane in maggiore difficoltà e promuovere al tempo stesso le produzioni agroalimentari nazionali di qualità. Incoraggiando l'acquisto di prodotti freschi e locali attraverso la carta dedicata, si sostiene sia il welfare state che il settore produttivo interno. Questa strategia mira a creare un circolo virtuoso che beneficia sia i consumatori più fragili che gli operatori del settore agroalimentare.

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Carta Acquisti Assegno Unico Inps Economico Nazionale Francesco Lollobrigida Beneficiari Spesa Alimentare

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