Carta d'identità cartacea: proroga per l'Italia, ma attenzione per i viaggi all'estero

Il governo ha prorogato la validità della carta d'identità cartacea in Italia per evitare problemi durante l'estate, ma per i voli internazionali la vecchia carta potrebbe non bastare dopo il 3 agosto. Ecco cosa cambia.

Il governo ha deciso di prorogare la validità della vecchia carta d'identità cartacea in Italia, posticipando l'obbligo di sostituzione con la versione plastificata o elettronica che era stato fissato al 3 agosto.

La proroga è stata introdotta per evitare un blocco totale durante le vacanze estive, a causa della cronica carenza di personale negli uffici comunali e delle lunghe liste d'attesa per ottenere il nuovo documento. Pertanto, per le operazioni quotidiane sul territorio nazionale, come quelle bancarie, postali o l'identificazione da parte delle forze dell'ordine, la carta d'identità di carta rimane valida.

Tuttavia, la situazione cambia se si viaggia all'estero. Dopo la data del 3 agosto, la vecchia carta potrebbe non essere accettata per l'imbarco su voli internazionali, poiché la proroga riguarda solo l'uso in Italia. Chi non possiede il passaporto e deve volare fuori dall'Italia potrebbe quindi dover richiedere la Carta d'identità elettronica, con alcune grandi città che priorizzano le domande di chi ha già un biglietto aereo, sebbene la situazione rimanga disomogenea sul territorio.

La nuova carta di identità digitale, che contiene i dati biometrici e consente l'interazione con dispositivi elettronici, rappresenta comunque l'obiettivo finale della modernizzazione. Abbinata allo SPID, il Sistema Pubblico di Identità Digitale, permette di accedere da remoto ai servizi pubblici, come quelli dell'INPS, dell'Agenzia delle Entrate o il fascicolo sanitario, semplificando i rapporti con la burocrazia nonostante le difficoltà logistiche nella transizione





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