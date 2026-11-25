Il blitz delle forze speciali in un supermercato Éxito di Cartagena, in Colombia, ha liberato tutti gli ostaggi: un rapitore ucciso e quattro arrestati.

Una rapina in un supermercato si è trasformata in un sequestro di persona a Cartagena, rinomata città turistica della costa caraibica colombiana. L'assalto è avvenuto martedì, quando cinque banditi armati hanno fatto irruzione nel punto vendita della catena Éxito, la più grande del Paese, nel quartiere La Castellana.

Per ore clienti e personale sono rimasti sotto la minaccia delle armi. Nella notte tra martedì e mercoledì, poco dopo l'una (ora locale), un gruppo di forze speciali è entrato nell'edificio e ha posto fine all'incubo: uno dei rapitori è stato ucciso, gli altri quattro sono stati arrestati e tutti gli ostaggi sono stati liberati.

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Il sequestro nel supermercato Éxito di Cartagena

Il sequestro al supermercato Éxito è durato diverse ore, durante le quali i banditi hanno chiesto 7 miliardi di pesos colombiani, circa 1,8 milioni di euro, per liberare le persone trattenute all'interno del punto vendita.

Inizialmente gli ostaggi erano trenta. Nel corso della trattativa ne sono stati rilasciati nove, e il numero di persone ancora prigioniere è diminuito di conseguenza.

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La fase finale è iniziata con l'intervento di un gruppo di forze speciali che, poco dopo l'una di notte, ora locale, è entrato nell'edificio per liberare quanti erano ancora prigionieri. Durante le operazioni ci sono state alcune esplosioni, al termine delle quali il bilancio è di un rapitore morto e quattro arrestati.

La sequenza dei fatti si divide quindi in due momenti distinti: una prima fase di trattativa, con la richiesta di riscatto e il rilascio parziale degli ostaggi, e una seconda fase di intervento armato, svoltasi nelle ore notturne tra martedì e mercoledì.

Il ruolo del presidente Abelardo de la Espriella nell'operazione

Il presidente colombiano Abelardo de la Espriella era presente sul luogo e ha seguito di persona le operazioni di liberazione degli ostaggi.

Successivamente il capo dello Stato ha pubblicato sui social un video in cui ha definito l'intervento una straordinaria operazione congiunta tra la polizia nazionale e le forze armate, sottolineando la collaborazione tra i due corpi nella gestione della crisi.

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Nel messaggio il presidente attribuisce il risultato alla cooperazione tra forze di polizia e militari. Non sono stati resi noti, al momento, ulteriori dettagli sulle modalità tattiche dell'intervento né sull'identità dei rapitori uccisi o arrestati.

Bilancio finale e conseguenze per Cartagena e Éxito

Il bilancio finale della vicenda è di tutti gli ostaggi liberati, un rapitore ucciso e quattro complici arrestati nel supermercato Éxito del quartiere La Castellana.

Per i clienti e il personale del punto vendita, la giornata di martedì si è conclusa con la liberazione dopo ore di paura trascorse sotto la minaccia delle armi, in attesa dell'esito dell'operazione.

Per Cartagena, meta turistica della costa caraibica, l'episodio mostra come una rapina in un grande supermercato possa trasformarsi in una crisi di sicurezza pubblica che coinvolge le forze speciali, la polizia nazionale e le forze armate.