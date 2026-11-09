Carter Stevens: da dipendenza a ricchezza recuperando rifiuti a Nashville

La straordinaria trasformazione di Carter Stevens che ha guadagnato 140mila dollari cacciando nei cassonetti di Nashville per liberarsi dai debiti.

Carter Stevens, giovane residente a Nashville negli Stati Uniti, ha riscritto la propria vita professionale e personale trasformando la raccolta di oggetti di scarto in un reddito straordinario. Tra settembre 2025 e settembre 2026, il trentunenne ha incassato circa 140mila dollari, equivalenti a poco più di 125mila euro, grazie al recupero di beni abbandonati nei quartieri ricchi della città.

La rivoluzione delle scarpe e la svolta economica

Il momento decisivo che ha segnato il cambio di rotta è avvenuto nel marzo 2024, quando Stevens ha trovato un paio di scarpe Nike Air Force One nere, in buone condizioni, abbandonate presso una stazione di servizio. Le ha portate a casa e le ha rivendute online per 35 dollari, generando la prima sensazione di guadagno reale derivante direttamente dallo scarto altrui. Questa esperienza ha confermato l'efficacia del suo metodo: sfruttare i rifiuti lasciati da altri per creare valore economico personale.

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I grandi profitti dagli arredi aziendali dismessi

Il colpo più redditizio della sua carriera di recuperatore è arrivato dalla vendita di sedie da ufficio Steelcase. Stevens ha individuato 190 esemplari abbandonati in un cassonetto stracolmo all'interno di una vasta area direzionale. Utilizzando un rimorchio, ha traslocato l'intero lotto per rivenderlo successivamente a centinaia di dollari l'uno. Su Facebook Marketplace l'operazione è stata un successo totale: ha chiuso alcune vendite in blocco per 17mila dollari, mentre altre transazioni singole gli hanno fruttato ulteriori 10.600 dollari.

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Dal recupero al wholesaling immobiliare

Oltre alle sedie, Stevens ha venduto oggetti diversificati come tappeti persiani artigianali, iPad e persino spade da samurai, concentrando le sue ricerche nelle vicinanze di complessi di uffici e condomini di lusso. Il suo obiettivo è ottimizzare i margini minimizzando i costi di trasporto e confezionamento, recuperando persino scatole di cartone e nastri adesivi dal bidone. Oggi è consapevole che tale modello non è sostenibile indefinitamente e ha iniziato a studiare il settore del wholesaling immobiliare per diversificare le sue fonti di reddito.