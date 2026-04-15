Cartier Women's Initiative: Un Ventennale all'Insegna dell'Imprenditoria Femminile e dell'Empowerment

Il Cartier Women's Initiative celebra 20 anni di sostegno all'imprenditoria femminile, con un focus sulle finaliste europee e l'importanza della 'sorellanza' e dell'uguaglianza di genere, con la partecipazione di Amal Clooney.

Omena Technologies, un'azienda digitale fondata dalla franco-coreana Hahyeon Park, si dedica ad aiutare le donne ad affrontare la menopausa, una fase della vita che colpisce molte donne ma che spesso viene vissuta in solitudine. Consapevole di questa realtà, Park ha creato Omena per fornire supporto e risorse a chi ne ha bisogno, considerando che l'87% delle donne sperimenta sintomi che influenzano negativamente sonno, lavoro, benessere sessuale ed emotivo.

Parallelamente, il marchio olandese Food for Skin, certificato B Corp e fondato dalle sorelle Angela e Cathy Ursem, offre prodotti per la cura della pelle 100% naturali e di origine vegetale, molti dei quali derivano da scarti dell'industria alimentare. Angela, esperta di brand building, e Cathy, specializzata nella cura della pelle, hanno costruito la loro azienda partendo dal garage di casa, dimostrando come la passione e l'impegno possano trasformare un'idea in un successo imprenditoriale.

Infine, Marie Curry, un ristorante e servizio di catering francese guidato da Elise Thorel, impiega donne immigrate, offrendo loro l'opportunità di ricostruire la propria carriera e condividere il proprio patrimonio culturale. Dal 2020, Marie Curry ha creato 19 posti di lavoro, generato oltre 1,9 milioni di dollari di entrate e offerto più di 20 stage, contribuendo a rafforzare l'autostima e l'indipendenza delle lavoratrici e, in alcuni casi, a incoraggiarle a intraprendere attività imprenditoriali autonome.

Queste tre realtà sono le finaliste europee al Cartier Women's Initiative, un programma che la maison di gioielleria Cartier sostiene dal 2006 per promuovere l'imprenditoria femminile con finalità sociali in tutto il mondo. Il Cartier Women's Initiative celebra quest'anno il suo ventesimo anniversario a Milano con i Cartier Dialogues Women Lighting the Path, una serie di conversazioni che omaggiano il contributo e i successi delle imprenditrici che ispirano con coraggio, creatività e determinazione. Il programma ha sostenuto 330 donne provenienti da 66 paesi, fornendo oltre 14 milioni di dollari in supporto finanziario e creando una comunità di 520 membri provenienti da 80 paesi, un network fondamentale per la crescita e lo scambio di esperienze. La 'sorellanza', come la definiscono le fellows vincitrici, è infatti uno dei pilastri del programma, offrendo un ambiente di supporto e collaborazione reciproca. L'edizione 2024 ha dimostrato che il 97% delle partecipanti ha accresciuto la propria sicurezza in sé, mentre il 94% ha migliorato le proprie competenze aziendali e di leadership, confermando l'impatto positivo del programma sulla crescita personale e professionale delle imprenditrici.

Amal Clooney, avvocata e co-fondatrice della Clooney Foundation for Justice, è intervenuta a Milano per sottolineare l'importanza dell'uguaglianza di genere, evidenziando le sfide che le donne affrontano in tutto il mondo. Clooney ha ricordato le limitazioni storiche e attuali che le donne hanno subito e continuano a subire, dalla mancanza di diritti politici e finanziari alle restrizioni sull'istruzione e al matrimonio precoce, fino all'esclusione professionale in settori specifici. Ha inoltre sottolineato come la partecipazione delle donne all'economia globale potrebbe generare un'enorme crescita, sottolineando l'urgenza di agire per accelerare il processo di parità.

Il Cartier Women's Initiative si impegna attivamente per abbattere le barriere che impediscono alle donne di raggiungere il pieno potenziale. Il programma fornisce finanziamenti, programmi di mentoring, visibilità mediatica e, soprattutto, opportunità di networking e accesso alla comunità di Cartier Women’s Initiative, offrendo un prezioso supporto alle imprenditrici. Le trenta finaliste del 2026 saranno premiate a Bangkok il 10 giugno, ricevendo finanziamenti che variano dai 30.000 ai 100.000 dollari e beneficiando di un programma di borse di studio della durata di un anno. Il premio Cartier Women’s Initiative si basa su quattro capisaldi fondamentali per l'imprenditoria femminile: sostegno, creazione di opportunità, promozione della crescita e centralità della comunità. Questi principi guidano il programma e contribuiscono a creare un impatto positivo sulla vita delle imprenditrici e sulla società nel suo complesso.





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