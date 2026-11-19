La Commissione Orlandi secretò l'audizione di Daniela Marzari. La perizia fonica di Arcuri conferma un'alta compatibilità dell'80% tra le voci dei telefonisti del 1983 e quelle di Marco Accetti.

La Commissione parlamentare d'inchiesta sulla scomparsa di Emanuela Orlandi ha condotto una seduta caratterizzata da misure di massima riservatezza e da nuove prospettive investigative legate alla prova tecnica. L'audizione di Daniela Marzari, ex compagna di scuola dell'adolescente scomparsa dal Convitto nazionale Vittorio Emanuele II di Roma, è stata svolta in modalità segreta su richiesta diretta della testimone stessa. Contemporaneamente, il perito fonico Arcuri ha illustrato i risultati della sua analisi scientifica, riaccendendo i riflettori sulla figura di Marco Accetti, il fotografo romano che si è autoaccusato del coinvolgimento nella vicenda.

Segretezza dell'audizione e protezione della testimone

L'intervento di Daniela Marzari è iniziato con le apparecchiature audio-video attive, ma la situazione è cambiata drasticamente poco dopo il suo ingresso in aula. Su esplicita richiesta della testimone, i collegamenti sono stati spenti e la seduta è diventata segreta. Tale decisione è stata applicata immediatamente, portando all'ordine di uscita di stampa e pubblico dalla sala. Il verbale delle dichiarazioni rese da Marzari è stato custodito sotto il vincolo del segreto per garantire la riservatezza e la sicurezza dei soggetti coinvolti.

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La procedura di secretazione viene attivata nelle commissioni d'inchiesta quando emergono dettagli ad alto rischio o elementi informativi mai emersi precedentemente. Le commissioni parlamentari operano con poteri equivalenti a quelli della magistratura, consentendo queste misure eccezionali quando la pubblica divulgazione potrebbe compromettere l'integrità delle indagini o la protezione dei testimoni. La manovra ha isolato il contenuto della deposizione, mantenendolo inaccessible all'opinione pubblica immediata.

La perizia fonica e la compatibilità con Marco Accetti

Parallelamente alla testimonianza segreta, si è sviluppato un dibattito tecnico fondamentale riguardo all'identità delle voci presenti sulle registrazioni storiche. L'esperto Arcuri, chiamato a chiarire i confronti tra le telefonate ricevute dalle famiglie nei mesi successivi al 1983 e la voce di Marco Accetti, ha presentato i risultati della sua analisi condotta nel 2024. Il lavoro è nato da un incarico professionale non retribuito affidato all'esperto dall'avvocato Giancarlo Germani, legale dello stesso Accetti.

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Per effettuare la verifica incrociata, il perito ha utilizzato i file audio originali reperiti da fonti aperte. Ha poi confrontato questi materiali con le registrazioni effettuate da Marco Accetti, il quale aveva riletto le stesse identiche frasi pronunciate all'epoca dai telefonisti passati alla storia con i soprannomi di "Mario" e "l'Americano". L'obiettivo era verificare se le caratteristiche acustiche potessero collegare in modo definitivo il fotografo alle chiamate minatorie o rivelatrici.

I dati emersi dalla perizia indicano un'elevata compatibilità tra la voce del fotografo romano e quella delle chiamate risalenti al 1983. Il valore statistico della corrispondenza supera l'ottanta percento, un livello considerato scientificamente significativo. Il perito ha sottolineato che la qualità del materiale audio disponibile permette una valutazione solida, scartando le critiche legate alla difficoltà tecnica di fare confronti a distanza di decenni o alla possibilità che le voci potessero essere state imitate deliberatamente.

Esclusione del camuffamento e prossimi passi investigativi

Rispondendo ai dubbi sollevati dai parlamentari durante l'audizione, Arcuri ha escluso con decisione la tesi del camuffamento vocale. L'esperto ha spiegato che nemmeno un imitatore professionista sarebbe mai riuscito a replicare con precisione le stesse distanze tonali rilevate nei tracciati acustici delle registrazioni originali. La complessità delle variazioni vocali naturali e le imperfezioni specifiche dei tracciati rendono impossibile una duplicazione perfetta anche per gli esperti di imitazione.

In conclusione, il perito ha precisato che la perizia non afferma con certezza matematica assoluta che il parlatore sia definitivamente Marco Accetti. Ha evidenziato come sarebbe irrazionale attribuire un valore del cento percento a questo tipo di analisi forense. Tuttavia, gli indici di compatibilità emersi hanno un peso scientifico rilevante e rappresentano una solida base di partenza per condurre ulteriori accertamenti investigativi da parte delle autorità competenti.