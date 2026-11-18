La portavoce della Casa Bianca Lauren Birnbaum smentisce le voci su attentati iraniani a Washington, affermando che non vi sono minacce credibili al momento.

La Casa Bianca ha rilasciato una dichiarazione ufficiale smentendo le preoccupanti indiscrezioni sui piani dell' Iran di utilizzare ordigni radioattivi contro i funzionari dell'amministrazione Trump. La portavoce Lauren Birnbaum ha specificato che, sebbene siano sotto monitoraggio tutte le potenziali minacce, al momento non esistono segnali di attacchi imminenti o credibili. L'annuncio è stato fornito in risposta alle segnalazioni di CNN riguardanti la propensione di Teheran all'escalation militare e terroristica.

Valutazione Intelligence e Pianificazione Teheran

I funzionari americani hanno interpretato le recenti informazioni di intelligence come un segnale chiaro di una preoccupante propensione dell'Iran a cercare vie di escalation nel conflitto regionale. Secondo quanto riportato, le agenzie di spionaggio indicano che Teheran sta pianificando attivamente possibili attacchi sul territorio americano, anche se non risulta che sia stata presa una decisione definitiva a procedere. La posizione ufficiale ribadisce che non ci sono indicazioni concrete di un attacco in atto, separando la fase di pianificazione da quella esecutiva immediata.

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Storico Minacce e Sicurezza Presidenziale

I complotti iraniani nei confronti dei funzionari americani si susseguono dal primo mandato di Donald Trump, che è finito in prima persona al centro di uno di questi piani. Le minacce sono concentrate principalmente nella ricerca di occasioni per eliminare funzionari statunitensi durante i loro viaggi all'estero. La sicurezza rimane una priorità assoluta, come dimostrato dai recenti cambiamenti operativi imposti al presidente. Durante il ritorno da un vertice Nato, il capo di Stato è stato costretto a cambiare aereo e a tornare sul vecchio Air Force One.

La decisione di lasciare l'aereo presidenziale regalato dal Qatar è stata motivata da motivi di sicurezza specifici. L'aereo donato dal Qatar è stato ritenuto inadeguato per garantire la protezione necessaria in un contesto di minacce elevate. Questo episodio evidenzia come la minaccia percepita dall'intelligence statunitense influisca direttamente sulle procedure logistiche e di sicurezza del governo americano, indipendentemente dalla valutazione finale sulla probabilità di un attacco.

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Posizione Ufficiale e Monitoraggio Continuo

La portavoce Lauren Birnbaum ha confermato a CNN che il monitoraggio delle potenziali minacce è una pratica costante e non solo una risposta alle notizie dei media. La frase chiave diffusa dal palazzo bianco sottolinea la distinzione tra la sorveglianza attiva di tutte le possibili vie di attacco e l'assenza di minacce credibili nel breve termine. Questa rassicurazione mira a stabilizzare l'opinione pubblica senza sminuire la gravità delle valutazioni strategiche interne alle agenzie di sicurezza.

L'intelligence americana continua a tenere sotto controllo la situazione, segnalando una propensione di Teheran a espandere le proprie opzioni operative. Tuttavia, la mancanza di una decisione finale a procedere da parte di Teheran rappresenta un fattore differenziante cruciale. Le autorità statunitensi mantengono un livello di allerta elevato, pronto a reagire tempestivamente qualsiasi cambiamento nella fase esecutiva dei piani iraniani, pur confermando l'assenza di indicatori di un'azione immediata contro Washington.