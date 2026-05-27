Casa Bianca smentisce l'Iran: bozza di memorandum tra Washington e Teheran è una 'fabbricazione completa'

La Casa Bianca ha smentito categoricamente un rapporto della televisione di Stato iraniana che sosteneva l'esistenza di una bozza di memorandum d'intesa tra Iran e Stati Uniti, definendo il documento una completa invenzione. Le relazioni tra i due paesi restano tese.

La Casa Bianca ha respinto con fermezza le affermazioni della televisione di Stato iraniana, che aveva citato una bozza di un accordo preliminare tra l'Iran e gli Stati Uniti , definendo il documento una completa fabbricazione.

Il portavoce della presidenza americana, in una dichiarazione rilasciata mercoledì 27 maggio, ha dichiarato che il rapporto diffuso da Tehran non corrisponde a verità e che non esiste alcun memorandum d'intesa in fase di elaborazione. La replica di Washington arriva dopo che l'emittente iraniana aveva trasmesso un servizio in cui si mostrava un documento che descriveva un quadro iniziale e non ufficiale per un'intesa bilaterale, suscitando speculazioni su un possibile disgelo tra i due paesi.

Le tensioni tra Iran e Stati Uniti rimangono elevate, soprattutto per quanto riguarda la questione nucleare e il controllo dello Stretto di Hormuz, un passaggio strategico per il trasporto del petrolio. Negli ultimi mesi, Teheran ha intensificato la retorica anti-americana, come dimostra il cartellone pubblicitario raffigurante il presidente Donald Trump e lo Stretto di Hormuz, apparso a Teheran il 17 maggio.

La notizia del presunto memorandum, se fosse stata vera, avrebbe rappresentato un cambiamento significativo nella politica estera americana, ma la pronta smentita della Casa Bianca ha riportato la situazione allo status quo. L'episodio evidenzia la fragilità dei canali di comunicazione tra i due paesi, che non intrattengono relazioni diplomatiche formali dal 1980.

Le agenzie di stampa internazionali, tra cui Reuters, hanno sottolineato come la traduzione automatica del servizio originale possa aver generato confusione, ma la sostanza della smentita è chiara: non esiste alcun accordo segreto o pubblico in fase di negoziazione. Gli analisti ritengono che la diffusione di notizie false possa essere parte di una strategia di disinformazione da entrambe le parti, in un momento in cui le tensioni geopolitiche sono particolarmente alte.

Nel frattempo, la comunità internazionale osserva con attenzione gli sviluppi, consapevole che un eventuale accordo potrebbe avere ripercussioni globali





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