Casa Bianca spara l'ottagono: MMA e IndyCar per celebrare Trump e i 250 anni d'Indipendenza

Washington ospita un evento unico che combina una gabbia di arti marziali miste all'interno della Casa Bianca e una gara temporanea di IndyCar, in onore degli 80 anni di Donald Trump e del bicentenario della Dichiarazione d'Indipendenza.

Washington si prepara a ospitare uno spettacolo senza precedenti, frutto di una strana alleanza tra il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump , e la più grande organizzazione di arti marziali miste al mondo, la UFC .

Per celebrare gli ottanta anni di vita di Trump e i duecentocinquanta anni della Dichiarazione d'Indipendenza americana, è stata eretta una gabbia ottagonale di metallo sul prato della Casa Bianca. L'iniziativa, che ha già suscitato scalpore sia in ambito politico che sportivo, è stata concepita grazie al rapporto di lunga data tra Trump e Dana White, il presidente della UFC, nato quando l'ex presidente offrì alla federazione spazi nei suoi casinò di Atlantic City.

Ora, la stessa amicizia si traduce in un evento con un budget multimilionario, finanziato interamente dalla UFC, che promette di trasformare per la prima volta nella storia la dimora presidenziale in un'arena per combattimenti di alto livello. L'ottagono, costruito con le più moderne tecnologie di sicurezza, sarà al centro di un weekend di festeggiamenti che include anche una gara temporanea di IndyCar, con auto che raggiungeranno i trecento chilometri orari percorrendo un tracciato che collegherà il Campidoglio al Washington Monument.

Secondo fonti ufficiali, il circuito è stato approvato dal team di sicurezza della Casa Bianca, che ha dichiarato di aver adottato tutte le misure necessarie per garantire la protezione dei partecipanti e dei visitatori. La presenza dell'evento motoristico, insieme ai combattimenti di MMA, rappresenta una rottura netta con la tradizionale eleganza classica dei collegi presidenziali, che per secoli hanno privilegiato cerimonie formali e rigorosi standard architettonici.

Il CEO della UFC, Dana White, ha infatti manifestato apertamente il suo sostegno a Donald Trump durante la campagna elettorale del 2024, e il suo entusiasmo per questo progetto è evidente.

"Questo è il regalo più grande che potremmo fare a un ex presidente che ha sempre apprezzato la cultura pop e lo sport di contatto", ha dichiarato White in una conferenza stampa. Mentre i sostenitori di Trump vedono l'evento come una dimostrazione di forza e innovazione, i critici temono che la spettacolarizzazione della Casa Bianca possa indebolire il rispetto istituzionale riservato al luogo simbolo della democrazia americana.

Alcuni osservatori hanno sottolineato che, sebbene l'evento sia stato promesso come una celebrazione storica, potrebbe anche fungere da piattaforma di propaganda politica per il partito repubblicano di Trump, vista la presenza di esponenti di alto profilo e la copertura mediatica internazionale. Le autorità federali hanno assicurato che la gestione dei dati personali dei partecipanti, inclusi i cookie di tracciamento online, avverrà nel pieno rispetto della normativa vigente, consentendo ai visitatori di scegliere se accettare o rifiutare l'uso di tecnologie di profilazione pubblicitaria.

In caso di rifiuto, è prevista la possibilità di aderire a un abbonamento che garantisca l'accesso agli eventi senza l'uso di cookie personalizzati. La decisione di integrare la tecnologia di tracciamento con l'evento sportivo ha sollevato ulteriori dibattiti sul ruolo della privacy digitale in occasione di manifestazioni pubbliche di grande portata.

In definitiva, la doppia festa programmata a Washington - una celebrazione dell'indipendenza americana e un omaggio personale a Donald Trump - segna un punto di svolta nella storia della Casa Bianca. Con l'ottagono di MMA che si erge accanto al Campidoglio e le auto da corsa che sfrecciano a trecento chilometri orari, l'amministrazione sembra voler dimostrare che la modernità, la velocità e la cultura pop sono ora parte integrante del panorama politico nazionale.

Resta da vedere come reagiranno i cittadini e la stampa internazionale a questo audace esperimento di fusione tra potere politico, sport di combattimento e spettacolo motoristico





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