Casa delle Fate: L incontro tra l arte sartoriale di Antonio Marras e l alta cucina di Francesco Sodano

In occasione della Milano Design Week, lo stilista Antonio Marras e lo chef Francesco Sodano trasformano lo showroom Nonostante Marras in un palcoscenico culinario che celebra le tradizioni sarde e la tecnica gastronomica d avanguardia.

Nella cornice suggestiva della Casa delle Fate, all interno dello spazio Nonostante Marras situato in via Cola di Rienzo 8 a Milano, prende vita un connubio straordinario tra alta moda e alta cucina . Lo stilista Antonio Marras , in occasione della Milano Design Week , ha scelto di trasformare il suo showroom in un tempio del gusto, stringendo un sodalizio creativo con lo chef Francesco Sodano del ristorante Famiglia Rana, una collaborazione che dura ormai da otto anni.

Il cuore di questa esperienza sensoriale è il pane, non un semplice alimento, ma un vero manufatto artistico che ricorda i ricami tradizionali sardi. Si tratta di pani cerimoniali, storicamente preparati per le nozze e decorati a mano con motivi di rose e spighe, simboli di buon auspicio. Ogni pagnotta, protetta da una teca di vetro come se fosse un oggetto prezioso, testimonia come il processo culinario sia intrinsecamente legato alla creatività artistica e alla narrazione profonda delle radici culturali. La proposta gastronomica curata dallo chef Sodano è un viaggio attraverso piatti firma che riflettono una filosofia basata sul rispetto per le materie prime, con un focus particolare sul mondo vegetale e sulle tecniche di cottura arcaiche, come quelle che utilizzano la cenere e l argilla. Tra le portate che compongono il menu degustazione spiccano l astice, la verza alla mugnaia e un raffinato risotto estratto di carciofi. Particolarmente innovativo è il piatto della patata cotta in argilla, accompagnata da uno zabaione al lievito tostato e impreziosita da tartufo nero e miso di frutta secca. Questo piatto non è solo una scelta vegetariana, ma una dimostrazione tecnica che eleva il contorno a protagonista assoluto. Il percorso culinario si chiude con una nota dolce che omaggia le origini campane dello chef: una pastiera scomposta dal carattere agrumato, che rappresenta il punto d incontro perfetto tra la visione sartoriale di Marras e il rigore tecnico di Sodano. Oltre all offerta gastronomica, l atmosfera gioca un ruolo fondamentale in questo esperimento di design ed enogastronomia. Durante il giorno, gli ospiti possono godere del brunch all aperto nel giardino interno, avvolti dal profumo del glicine e da un accompagnamento musicale soft. La cena, invece, si sposta nella Casa delle Fate, uno spazio che trasmette il calore e la filosofia di vita sarda. Antonio Marras racconta come questo luogo sia ispirato alle vasche di Ciu Peppì, un angolo segreto ad Alghero dove si rifugia per sfuggire al maestrale. Questo spirito di convivialità, inteso come un vero e proprio trasloco di vita e tradizioni che dura giorni, viene traslato nel contesto milanese. Per Marras e Sodano, il cibo rappresenta il modo più autentico di stare al mondo e di costruire ponti tra le persone, trasformando ogni cena in un atto di pura poesia, dove il design degli interni e l arte culinaria si fondono indissolubilmente sotto la luce delle stelle e delle installazioni luminose che animano le serate della settimana del design milanese





LaStampa / 🏆 16. in İT We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Antonio Marras Francesco Sodano Milano Design Week Alta Cucina Design

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Buenos Aires, musica techno in piazza in omaggio a papa FrancescoProtagonista dell'evento'padre Guilherme Peixoto, sacerdote portoghese e dj, A pochi giorni dal primo anniversario della scomparsa di papa Francesco, una folla imponente si è riunita nella storica Plaza de Mayo di Buenos Aires per prendere parte a un evento che ha intrecciato musica elettronica e messaggi spirituali.

Read more »

Di Francesco: 'Voglio che tutti si tolgano qualcosa per darlo all'obiettivo: la salvezza del Lecce'Il tecnico del Lecce Eusebio Di Francesco ha parlato in conferenza stampa in vista della sfida di domani contro la Fiorentina, posticipo della 33^ giornata di Serie A e crocevia importante per la cors

Read more »

'Vicini a Francesco, Camilla e Carlotta': Verona, abbraccio dei tifosi al preparatore Benussi dopo il luttoSegui qui su TuttoMercatoWeb.com la diretta testuale di Verona-Milan 'Vicini a Francesco, Camilla e Carlotta': così la curva del Verona ha voluto esprimere il proprio sostegno al preparatore dei port

Read more »

Tesi e (oltre 400) corti in memoria di Francesco ValdiserriMartedì 21 aprile al Teatro Ateneo, consegna dei premi di laure

Read more »

Per il primo anniversario della morte di Francesco una lapide a Santa Maria MaggioreSarà svelata martedì nelle cerimonie di commemorazione. Leone manderà un messaggio (ANSA)

Read more »

Dalla colazione alla cena gourmet nella Casa delle fate dove tutto è possibileIn occasione della Milano design week si rinnova il sodalizio tra lo stilista Antonio Marras e lo chef di Famiglia Rana Francesco Sodano

Read more »