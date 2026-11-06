Casa di Gianni Di Vita dissequestrata dopo ispezione ricina

La casa di Gianni Di Vita è stata restituita ai proprietari dopo la perquisizione per la morte di Sara. Approfondimento sui nuovi dettagli e sui prossimi passi dell'inchiesta.

La casa di Gianni Di Vita, situata a Pietracatella, è stata ufficialmente restituita ai legittimi proprietari dopo che è terminata la fase ispettiva condotta dalle forze dell'ordine. La struttura, che era stata posta sotto sequestro in seguito alle indagini sul decesso di Sara Di Vita, avvelenata con la ricina, ha visto rimossi i sigilli in mattinata. Questo evento segna una tappa significativa nel complesso iter investigativo legato al caso, che ha tenuto alta l'attenzione mediatica per diversi mesi.

Dettaglio Operativo Ispezione Pietracatella

L'operazione di dissequestro si è sviluppata alle ore 9:00 del mattino quando circa quindici agenti della polizia si sono schierati dinanzi alla palazzina di colore celeste situata in via Risorgimento. L'edificio si trova a poche centinaia di metri dalla piazza principale del comune, una posizione centrale che ha reso visibile lo svolgimento delle attività istituzionali. I funzionari hanno proceduto alla rimozione dei sigilli posti sia sul portone principale sia sulla rimessa adiacente alla proprietà.

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Una volta entrati nel perimetro, gli agenti della Squadra Mobile hanno avviato un controllo minutioso stanza per stanza. L'ispezione ha richiesto quattro ore di lavoro per essere completata nel dettaglio. Durante le operazioni, sono stati sequestrati ulteriori oggetti che si aggiungono al materiale già acquisito dai investigatori nei mesi precedenti. La presenza di questi nuovi elementi conferma la volontà della procura di non tralasciare nulla nell'ambito della ricostruzione dei fatti.

Posizione Marco Graziano e Famiglia Di Vita

Il capo della Squadra Mobile, Marco Graziano, ha guidato le operazioni ed è rimasto a seguire l'evolversi degli eventi fin dal primo momento. Mentre la perquisizione era ancora in corso, Graziano ha fornito aggiornamenti confermando la natura delle verifiche effettuate all'interno dell'immobile. La sua presenza è stata costante per garantire il rispetto delle procedure legali e la corretta documentazione delle attività svolte.

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Gianni Di Vita è giunto sul luogo nel primo pomeriggio, accompagnando l'arrivo della polizia e attendendo all'esterno il termine delle operazioni. Una volta rientrata la squadra in questura a Campobasso, Di Vita ha firmato i verbali necessari in meno di un'ora. Uscendo dagli uffici, ha dichiarato ai giornalisti presenti di essere felice di aver riavuto le chiavi di casa e ha confermato la sua intenzione di tornarvi a vivere immediatamente.

Scuole Campobasso e Proroga Berlino

Parallelamente alle attività sul fronte domestico, l'inchiesta continua a esaminare il contesto scolastico frequentato dalle vittime. I professori del liceo Classico di Campobasso, istituto dove studiarono sia Sara sia sua sorella Alice, sono al centro delle verifiche. In questo quadro, sono stati già acquisiti i dati presenti sui computer di tutti i computer presenti all'interno dell'istituto durante un'operazione estesa.

L'interesse investigativo si è allargato anche ad altri tre istituti: due di Riccia e uno di Casacalenda. Questa espansione delle ricerche mira a verificare se esistano connessioni o ulteriori elementi rilevanti al di fuori dell'abitazione privata. Nel frattempo, si attende una decisione sui cinque medici indagati per omicidio colposo nel primo filone dell'inchiesta, quello avviato prima della scoperta della ricina.

Per quanto riguarda le analisi scientifiche, la situazione è più lunga. Il Robert Koch Institute di Berlino ha richiesto un mese di proroga per ultimare gli esami su alimenti e reperti prelevati dalla casa. Quasi certamente, una ulteriore proroga di altri trenta giorni sarà chiesta anche a fine novembre. Questo allunga i tempi per avere gli esiti finali degli accertamenti, lasciando aperta la fase probatoria fino alla primavera del prossimo anno.