Governo centrale condoni edilizi e pensioni. Fratelli d'Italia, Lega e M5S definiscono le strategie su bonus energetici e uscita anticipata a 64 anni nel 2027.

Il Governo italiano sta conducendo un'operativa complessa per finalizzare le iniziative legislative sul fronte immobiliare e previdenziale. Dopo anni di stasi burocratica, il dicastero di Palazzo Chiede sta strutturando un meccanismo che permetterà ai Comuni di gestire un flusso ordinato di domande giacenti. Questa fase di sblocco mira a risolvere le irregolarità condominiali e a riattivare gli accessi ai bonus edilizi per la transizione energetica degli stabili.

Meccanismo di Sblocco Condominiale e Sanatorie

Il Ministero dell'Interno sta predisponendo una procedura tecnica che assegnerà ai Comuni un periodo limitato per approvare o rifiutare le istanze di condono ancora in sospeso. L'obiettivo è creare un canale chiaro per i cittadini colpiti da lentezze amministrative passate, permettendo di regolarizzare piccoli abusi edilizi. Una volta ottenuta la sanatoria, i proprietari potranno finalmente accedere ai fondi per l'efficienza energetica, spesso bloccati dalle stesse irregolarità precedenti.

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L'idea è nata dall'esigenza di mettere ordine tra i circa 6.000 correttivi depositati alla Camera, con un focus specifico sulle misure storiche del 2003. Fratelli d'Italia ha presentato emendamenti mirati a garantire che regioni come la Campania possano aderire pienamente ai programmi di recupero. Le risorse generate dalle sanatorie nazionali, incluse quelle per interni e balconi, potrebbero essere destinate a compensare i costi del caro-carburanti e del caro-materiali per le imprese.

Posizioni dei Leader di Maggioranza e Opposition

Matteo Salvini, leader della Lega, ha rivendicato la titolarità politica su queste iniziative, annunciando che il suo partito sta lavorando a una proposta unitaria che integri tutte le soluzioni positive presentate dai parlamentari di governo. Il leader leghista ha imposto paletti rigorosi: la normativa deve essere nazionale e non settoriale, evitando di frammentare il provvedimento in leggi regionali disomogenee. La sua proposta cerca di bilanciare la necessità di reddito con la stabilità del mercato immobiliare.

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Antonio Tajani, vicepremier e ministro degli Esteri, ha sostenuto la necessità di sbloccare le situazioni burocratiche per favorire la riqualificazione edilizia. Tajani ha sottolineato che molte famiglie sono intrappolate in un loop amministrativo che impedisce loro di investire nella modernizzazione delle case. La sua posizione enfatizza il collegamento diretto tra regolarizzazione urbanistica e possibilità di utilizzare i bonus energetici attuali.

Dall'opposizione, il presidente del Movimento Cinque Stelle Giuseppe Conte ha risposto con critiche feroci, definendo i condoni mere manovre elettorali per raccogliere consenso. Conte ha accusato il Governo di ostruzionismo e di aver tentato di bloccare l'approvazione delle norme già un anno fa. La tensione politica evidenzia la differenza tra la visione tecnico-amministrativa del Governo e quella populistica dell'opposizione, che vede nelle sanatorie uno strumento di favoreggiamento.

Reforma Pensionistica e Uscita Anticipata a 64 Anni

Oltre al fronte casa, il Governo sta accelerando sulla riforma delle pensioni, con l'obiettivo di introdurre norme attuative nella prossima Legge di Bilancio. L'ipotesi centrale prevede l'accesso anticipato al riposo per i lavoratori che hanno iniziato i versamenti contributivi prima del 1996, fissando l'età di uscita a 64 anni. Questa norma allineerebbe i diritti dei lavoratori più anziani a quelli che hanno iniziato dopo la riforma di metà anni Novanta, garantendo tre anni in più di lavoro rispetto all'attuale sistema.

Il pacchetto previdenziale includesse anche altre iniziative legate al mondo del lavoro, sebbene la sperimentazione di alcune misure sia prevista solo per il 2027. Il sottosegretario al Lavoro Claudio Durigon ha spiegato che il Governo sta valutando la reintroduzione di canali di uscita specifici per le lavoratrici, le cui maglie erano state precedentemente ristrette. Questa misura potrebbe essere inserita tramite maxi-emendamenti nelle prossime settimane, superando le resistenze iniziali del Consiglio dei ministri.