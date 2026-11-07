Casa Mia: Il film di Alexandra Genova svela il ruolo centrale delle donne nella Camorra

Alexandra Genova presenta Casa Mia al Double Exposure Film Festival. Il documentario esamina il ruolo attivo delle donne nelle organizzazioni criminali napoletane.

Il documentario Casa Mia di Alexandra Genova viene presentato in anteprima negli Stati Uniti il 7 novembre al Double Exposure Film Festival di Washington DC. La pellicola esplora oltre sessant'anni di storia della criminalità organizzata a Napoli, concentrandosi specificamente sulle donne che vi hanno partecipato attivamente. La regista introduce il film e partecipa a una sessione di domande e risposte dopo la proiezione, offrendo una nuova prospettiva sul mondo della camorra.

Analisi del film Casa Mia e ricerca accademica

Il titolo Casa Mia deriva da anni di ricerca condotta presso l'Università di Bath dalla professoressa Felia Allum, esperta di criminalità organizzata. Alexandra Genova, regista, giornalista e produttrice creativa, ha vinto un BAFTA, il premio della British Academy of Film and Television Arts, tra i più prestigiosi del Regno Unito. Il progetto sostiene Economic and Social Research Council e Okay Studios, unendo indagine giornalistica a una cifra stilistica visivamente poetica. La regista ha voluto superare la mitologia tradizionale per rivolgere lo sguardo alle donne le cui esistenze si svolgono nell'ombra della mafia.

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Storie personali di Lucia, Antonella e Ida

Lucia è la figlia di un boss che ha comandato nel centro storico di Napoli tra gli anni Cinquanta e Sessanta. Antonella ha sposato un camorrista, ma ben presto è rimasta vedova. Ida, invece, dopo anni da fiancheggiatrice della malavita, ha deciso di collaborare con lo Stato proprio il giorno in cui è finita dietro le sbarre. Tre donne, un unico destino: una vita buttata via dietro uomini sbagliati, ideali imposti dalla legge dei vicoli, il rimorso per tutto ciò che poteva essere e invece, per colpa loro, non è mai stato.

Ribaltare gli stereotipi sulle donne nella Camorra

Attraverso un arco temporale di oltre sessant'anni, il film esamina i temi della famiglia nel mondo del crimine. La pellicola ribalta l'idea che le donne siano figure marginali nella camorra e nelle mafie in generale. Troppo spesso, queste figure sono assenti dal racconto o ridotte a semplici archetipi come vittime o madri. L'interesse della regista si concentra sullo spazio ben più complesso nel mezzo: le contraddizioni e le strutture di potere che condizionano le scelte a loro disposizione. La narrazione si ispira liberamente al rito della Via Crucis, attingendo al simbolismo e alle tradizioni della religione cattolica, profondamente radicate nella cultura napoletana.

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Dichiarazioni della professoressa Felia Allum

La professoressa Felia Allum ha sottolineato come la nostra comprensione della mafia sia stata costruita quasi esclusivamente attorno agli uomini: boss, violenza maschile e reti criminali maschili. Eppure, le donne hanno sempre fatto parte di questo mondo e le loro esperienze sono ben più complesse di quanto suggeriscano gli stereotipi. Casa Mia permette di portare queste esperienze in primo piano. Attraverso tre generazioni, si osserva come la famiglia, l'amore, la paura, la lealtà e la sopravvivenza si intreccino con la criminalità organizzata. Aspetto fondamentale del documentario è che queste donne non sono spettatrici passive, bensì partecipanti pienamente attive in questo mondo criminale.

Contesto biografico e legame con la Calabria

Il paesaggio svolge un significato personale per la regista Alexandra Genova. Sua nonna era nata in Calabria, prima di emigrare in America poco più che ventenne. Da sempre Genova avverte un legame con la vita e la cultura che la sua famiglia si è lasciata alle spalle. Come documentarista e giornalista, è sempre stata attratta dalle tematiche dell'identità e dell'appartenenza. Casa Mia segna un'evoluzione in senso più autoriale e cinematografico di questo approccio. Il film offre al pubblico una prospettiva sulla mafia che raramente ha modo di vedere, permettendo di dare vita ad anni di ricerca attraverso le voci e le esperienze delle donne stesse.