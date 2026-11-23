Gianluca Torre torna con la terza stagione di Casa Perfetta. Scopri gli ospiti, tra cui Melissa Satta e Neffa, e la data di uscita il 23 novembre 2026.

Gianluca Torre, noto agente immobiliare e volto televisivo, inaugurerà la terza stagione del suo successo, Casa Perfetta, il 23 novembre 2026. Il format, prodotto da Dopcast, continua a combinare interviste ed esplorazioni delle abitazioni di personaggi famosi, rivelando dettagli intimi della loro personalità attraverso gli spazi domestici.

Il ritorno di Casa Perfetta e il nuovo cast

Il podcast e vodcast porta il pubblico alla scoperta delle case delle celebrità, con Gianluca Torre pronto ad accogliere cinque nuovi ospiti nel suo salotto virtualmente costruito. Ogni puntata unisce conversazione e intrattenimento, guidando gli ospiti tra aneddoti, ricordi e piccole manie legate alla loro vita quotidiana. La serie si conferma un punto di riferimento per chi ama scoprire il lato umano dietro le immagini pubbliche.

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La terza stagione promette di essere particolarmente varia, spaziando dal mondo dello spettacolo alla musica e al food. Ogni ospite porterà una prospettiva unica, condividendo non solo la pianta della propria casa, ma anche le abitudini e le passioni che definiscono la sua vita privata. L'obiettivo remains quello di fornire uno spaccato autentico e non filtrato dell'identità di questi personaggi.

Simone Paciello e l'evoluzione digitale

La prima puntata vedrà come ospite Simone Paciello, content creator conosciuto al grande pubblico per il suo ruolo nel reality show The Traitors su Prime Video, trasmesso dalla stessa piattaforma che ha dato vita alla fama di Torre. Durante l'intervista, Paciello ripercorrerà il suo percorso sui social network, iniziando dai primi video registrati di nascosto nella sua cameretta fino alla sua attuale residenza a Milano. Questo episodio offrirà uno sguardo raro sull'evoluzione del suo personaggio pubblico e privato.

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Il confronto tra il noto agente immobiliare e il nuovo volto televisivo permetterà di analizzare come le case moderne diventino scenari centrali per la costruzione dell'identità digitale. Paciello mostrerà come lo spazio domestico si sia trasformato da semplice luogo di riposo a set produttivo, un tema sempre più rilevante nell'era dei contenuti on-demand.

Ordini, musica e tradizione tra gli ospiti

Nella seconda puntata, Melissa Satta condividerà la sua passione per l'ordine, concentrando l'attenzione sulla sua cabina armadio. Tuttavia, la comica rivelerà anche un elemento della sua casa che sfugge al suo controllo, offrendo una nota di umanità e disordine in un contesto spesso curatissimo. Seguirà Neffa, cantautore e produttore discografico, che ha idee molto precise sulla casa ideale. Per lui sono indispensabili uno studio di registrazione ben insonorizzato per lavorare a qualsiasi ora e uno spazio dedicato ai suoi 5.000 dischi, che custodisce con cura maniacale.

La terza puntata sarà dedicata a Fulvio Marino, mugnaio e panificatore noto come volto televisivo. La sua storia sarà raccontata attraverso i luoghi che l'hanno accompagnato, dal mulino della sua infanzia fino al suo attuale luogo di lavoro. Per Marino, la cucina rappresenta il cuore pulsante della casa, unendo tradizione e famiglia in un ambiente che respira di arte culinaria.

Conclusione con la comica Francesca Manzini

A chiudere la stagione sarà Francesca Manzini, comica e conduttrice che rivelerà una curiosa passione per i letti. La conduttrice confesserà di sostituire il materasso dopo ogni delusione d'amore, unendo umorismo e vulnerabilità in un episodio memorabile. La nuova puntata sarà disponibile ogni lunedì sul canale YouTube ufficiale di Casa Perfetta e sulle principali piattaforme di distribuzione podcast. Il format continua a dimostrare come gli spazi domestici siano specchi fedeli delle anime dei personaggi che li abitano.