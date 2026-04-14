Casavo acquisisce Casando Agency: rafforzamento strategico nel mercato immobiliare italiano e visione europea

Casavo, la piattaforma immobiliare all-in-one, annuncia l'acquisizione di Casando Agency, espandendo la sua presenza sul mercato italiano e accelerando la sua strategia di crescita. L'operazione, finanziata da un aumento di capitale, mira a consolidare la rete di agenti, ampliare l'offerta di servizi e definire un nuovo standard nel settore immobiliare europeo.

Casavo , la piattaforma immobiliare all-in-one che mira a trasformare il modo in cui le persone vendono e comprano casa in Europa, annuncia l'acquisizione di Casando Agency , una realtà italiana di intermediazione con una rete di oltre 60 collaboratori operanti nelle principali città del paese. Questa mossa strategica, in linea con il percorso intrapreso nel 2023, rappresenta un passo significativo nel piano industriale di Casavo , focalizzato su un modello digitale di rete diretta di agenti immobiliari.

L'operazione è stata finanziata da un aumento di capitale di oltre 12 milioni di euro, sostenuto dai principali investitori, tra cui Project A, Picus Capital, EVRG 18 e Salica Investments, e ha visto l'ingresso di nuovi investitori, rafforzando così la struttura finanziaria di Casavo. Giorgio Tinacci, Fondatore e CEO di Casavo, ha dichiarato che l'acquisizione non solo consolida la presenza territoriale di Casavo e raddoppia la rete di agenti, ma riflette anche una profonda trasformazione nel mercato dell'intermediazione immobiliare, che si sta muovendo verso una fase di consolidamento. L'obiettivo di Casavo è di essere un attore chiave in questa trasformazione, costruendo una piattaforma europea scalabile che metta gli agenti al centro, aumentandone produttività e opportunità di business.

Nei prossimi mesi, Casavo intende accelerare ulteriormente questa direzione, integrando nuove realtà, ampliando la presenza territoriale e investendo nell'evoluzione dei servizi, in particolare l'Offerta Immediata. L'azienda è convinta che il mercato dell'intermediazione immobiliare in Europa sarà guidato da un cambiamento di modello operativo, passando dai franchising alle reti dirette, e dall'impatto dell'intelligenza artificiale sulla produttività degli agenti. Casavo, con la sua posizione privilegiata, è ben posizionata per trarre vantaggio da queste tendenze.

Casando Agency, fondata nel 2024 da imprenditori con decennale esperienza nel settore, con la sua rete di oltre 60 collaboratori, opera in dieci città italiane chiave, inclusi sei mercati non ancora coperti da Casavo, contribuendo così all'espansione geografica del gruppo. L'integrazione tra le due entità offrirà valore agli agenti grazie alla tecnologia e al brand Casavo, sfruttando anche il servizio distintivo di Offerta Immediata, che promette di vendere casa in soli 30 giorni. Charlie Cinolo, Co-founder di Casando Agency, ha sottolineato come questa operazione acceleri la visione europea di Casavo, potenziata dalla presenza in Francia e dal supporto dei suoi investitori. Il posizionamento di Casavo si distingue anche per l'Offerta Immediata e per la sua tecnologia proprietaria, che consente un'innovazione rapida, supportata da competenze manageriali e finanziarie che completano e valorizzano l'esperienza operativa nella gestione di una rete diretta di agenti.

Guardando al futuro, Casavo punta ad accelerare la sua crescita nel 2026, con l'obiettivo di raddoppiare la sua rete di agenti, passando da circa 200 a oltre 400 tra Italia e Francia, e di espandersi in 20 nuove aree urbane, consolidando al contempo la sua sostenibilità economico-finanziaria. L'azienda proptech italiana mira a raggiungere oltre 50 milioni di euro di ricavi nel 2030, perseguendo una strategia di crescita basata sullo sviluppo organico della sua rete agenti e sull'integrazione di altri network immobiliari sinergici all'ecosistema Casavo. Un ruolo cruciale sarà svolto dall'espansione del servizio di Offerta Immediata, rinnovato nel 2025 come evoluzione del modello 'Instant Buying'. A differenza del passato, questo servizio genererà ritorni per gli investitori immobiliari, offrendo una proposta unica sul mercato per tutti i soggetti coinvolti.

Victor Ranieri, General Manager e Membro Fondatore di Casavo, ha espresso entusiasmo per l'operazione, sottolineando l'intento di costruire un ecosistema integrato e tecnologicamente avanzato per supportare gli agenti, aumentando la produttività e le opportunità di business, riducendo al contempo complessità e costi, e offrendo ai clienti un'esperienza di compravendita più fluida. Ranieri ha concluso evidenziando la sintonia culturale tra le due aziende, basata su un approccio orientato ai risultati e sulla convinzione che la costruzione di una rete nazionale performante richieda una combinazione di solidità aziendale, innovazione tecnologica, conoscenza del territorio e del tessuto.





LaStampa / 🏆 16. in İT We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Casavo Casando Agency Acquisizione Mercato Immobiliare Offerta Immediata

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Serena Brancale presenta 'Sacro' mentre il mercato immobiliare italiano cresceLa cantante Serena Brancale lancia il suo nuovo album 'Sacro' mentre il mercato immobiliare italiano mostra una solida crescita, con aumenti significativi dei prezzi e un focus sulle abitazioni usate.

Read more »

Per Casavo acquisizione dell’agenzia Casando e un round da 12 milioniLa piattaforma immobiliare raddoppia la propria rete di agenti sul territorio posizionandosi tra le principali realtà di intermediazione italiane. Il Ceo Tinac…

Read more »

Diciassettenne evade due volte in tre giorni rubando le chiavi: “Ferrante Aporti fuori controllo”Il giovane aveva rapinato un anziano ad Acqui Terme e tentato di derubare una ragazza: catturato, ha abbandonato la comunità alloggio ma è stato fermato

Read more »

Per Casavo acquisizione dell’agenzia Casando e un round da 12 milioniLa piattaforma immobiliare raddoppia la rete di agenti sul territorio posizionandosi tra le principali realtà di intermediazione italiane. Il Ceo Tinacci “Ques…

Read more »