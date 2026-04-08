Case popolari: tra annunci e smentite, il piano casa resta in attesa

La situazione del piano casa e del recupero delle case popolari è caratterizzata da annunci e smentite. Il ritardo nell'attuazione dei provvedimenti, le diverse stime delle risorse e l'assenza di risultati concreti sollevano dubbi. Nel frattempo, fondi esteri si preparano a intervenire, mentre le famiglie in difficoltà continuano ad aspettare. L'articolo esamina anche il ruolo delle proteine animali nell'evoluzione umana, con un evento al Parlamento europeo.

Nel corso di un convegno ad Udine sulla rigenerazione urbana, è emersa una polemica in seguito alle dichiarazioni secondo cui il governo, a causa delle vicende internazionali, in particolare la guerra all'Iran, avrebbe sospeso l'emanazione di un decreto per stanziare fondi destinati al recupero di 60.000 case popolari inutilizzate per mancanza di manutenzione.

Questa notizia, diffusa dall'agenzia Ansa il 20 marzo, non è stata smentita da Federcasa, né ripresa da altri organi di informazione, se non un post successivo. Questo silenzio ha sollevato dubbi e interrogativi sulla veridicità delle affermazioni. Il post del 25 marzo non conteneva una smentita ufficiale, e il Presidente di Federcasa avrebbe dovuto, in realtà, smentire direttamente le dichiarazioni dell'Ansa. La vicenda ha portato ad un complesso gioco di dichiarazioni e contro-dichiarazioni, con il ministro Salvini che, circa venti giorni dopo il lancio dell'Ansa e due settimane dopo il post, ha smentito la sospensione dei fondi, annunciando al contempo un nuovo decreto legge per il recupero delle case popolari. Questo tipo di annunci, ripetuti nel tempo, solleva dubbi sulla reale attuazione dei progetti.Il ritardo nell'emanazione di questo decreto legge, che dovrebbe includere il piano casa, è evidente. L'annuncio risale a circa un anno fa, e l'inserimento all'ordine del giorno del Consiglio dei Ministri si attende da più di un mese. La mancanza di fatti concreti alimenta il dubbio e la necessità di un'analisi più approfondita. Il confronto tra le diverse stime delle risorse stanziate, che variano dai 15 miliardi di euro dichiarati dalla Presidente del Consiglio, agli 8 miliardi del Ministro Foti, fino agli 1,2 miliardi ipotizzati da Salvini, evidenzia una mancanza di chiarezza e coerenza. Al momento, la somma degli annunci sembra portare a zero risultati concreti: zero programmi, zero case popolari, zero piano strutturale di edilizia residenziale pubblica e sociale. Invece, cresce il numero di famiglie in graduatoria, quelle che subiscono disagi e quelle che vivono in povertà assoluta e in affitto. Questa situazione mette in luce la sofferenza di persone reali, in attesa di un piano casa che sembra sempre più lontano. Nel frattempo, fondi provenienti dalla finanza immobiliare di Arabia Saudita, Qatar ed Emirati Arabi Uniti, con decine di miliardi di euro, si apprestano a intervenire in un piano casa sconosciuto al parlamento e ai sindacati inquilini, ma noto a questi investitori.In un contesto di annunci dilatori e smentite che non smentiscono nulla, come nel caso dell'annunciato ponte di Messina da parte di Salvini, è necessario mantenere un atteggiamento cauto e critico. La situazione delle case popolari e del piano casa richiedono un’attenzione costante e un monitoraggio attento. In un altro ambito, si segnala un evento tenutosi al Parlamento europeo, organizzato dal think tank Competere in collaborazione con l'associazione Carni Sostenibili. L'incontro ha discusso il ruolo delle proteine animali nell'evoluzione umana, il loro valore nutrizionale, sociale e la loro importanza nella tutela del rapporto tra uomo, nutrimento e ambiente. Al centro dell'evento, il volume “A spasso con Lucy. Perché mangiamo come parliamo. Virtù e valore delle proteine animali” di Pietro Paganini. Il libro esplora l'importanza delle proteine animali nella storia dell'uomo, con Lucy, la paleo-antenata, come punto di riferimento. All'evento hanno partecipato esperti e eurodeputati, con una tavola rotonda che ha approfondito i temi del libro. L'incontro sottolinea il ruolo cruciale della carne nell'evoluzione umana





fattoquotidiano / 🏆 45. in İT We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Case Popolari Piano Casa Salvini Edilizia Residenziale Proteine Animali

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Meloni in Parlamento: La Premier si Confronta su Iran, Energia e Strategia EsteraLa premier Giorgia Meloni è pronta a intervenire in Parlamento, giovedì, per delineare la posizione del governo sulla guerra in Iran e sull'emergenza energetica. L'intervento servirà a rivendicare l'impegno dell'Italia nella difesa dell'interesse nazionale e a chiarire la strategia estera, incluso il viaggio nel Golfo, visto come un segnale di autonomia dalla linea statunitense. Il ministro Crosetto riferirà sull'utilizzo delle basi italiane da parte degli USA.

Read more »

Basi Usa in Italia: Crosetto in Parlamento, rispetto delle regole e nessuna forzaturaIl ministro della Difesa Guido Crosetto, in Parlamento, fa il punto sulle basi militari statunitensi in Italia. Ribadisce il rispetto delle regole e l'assenza di ambiguità, ricostruendo il quadro giuridico che disciplina la presenza americana nel Paese e richiamando i principali trattati internazionali. Sottolinea come l'utilizzo delle basi sia vincolato da norme precise.

Read more »

Scempio ambientale nel Sacco: una marea di liquami nel fiumeUn lungo tratto del fiume Sacco, nel tratto che attraversa il Comune di Anagni, è stato...

Read more »

Governo Meloni, legge elettorale rallenta per i tanti decreti in Parlamento: quali sonoLeggi su Sky TG24 l'articolo Governo Meloni, legge elettorale rallenta per i tanti decreti in Parlamento: quali sono

Read more »

Revolut, svolta in Europa: piano da un miliardo e 400 nuove assunzioni. Le novità per 4 milioni di italianiLa fintech fondata nel Regno Unito accelera l'espansione nel Vecchio Continente con un nuovo hub da 2.400 mq nel cuore di Parigi...

Read more »

Meteo, nel weekend arriva il freddo siberiano dalla Russia: previsto brusco calo delle temperatureIl peggioramento la sera di domenica

Read more »